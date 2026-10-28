En medio del escándalo, Javier Milei evitó hablar de la fuga de Flávio Bolsonaro y sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva

El jefe de Estado encabezó el acto por el Día del Minero al inaugurar nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio del proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto. “Gracias al cambio de modelo las obras se adelantan tan rápido como sea posible", afirmó.

El presidente Javier Milei cierra este miércoles su visita a la provincia de Catamarca con una agenda de actividades que incluyó una recorrida en una planta de litio local y un discurso en acto por el Día del Minero, donde evitó hablar del triunfo de Lula de Silva en el balotaje presidencial de Brasil y no hizo referencia a la fuga del candidato opositor Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

Se trató de la primera visita del mandatario a la provincia, donde se desplegó un amplio operativo de seguridad que incluyó cortes de tránsito en accesos clave, desvíos en el microcentro y retiro anticipado de escuelas céntricas para garantizar la circulación de la comitiva bajo custodia de fuerzas federales y provinciales.

Durante el acto oficial, que contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y de directivos globales de la firma Río Tinto, Milei respaldó el rumbo de apertura económica y remarcó el rol del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como catalizador de desembolsos productivos.

El proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, es pionero en la extracción de litio en Argentina desde 1997, e inició una nueva etapa de expansión con la reactivación de las inversiones en el yacimiento, presentadas como el resultado de una nueva política marco orientada a brindar previsibilidad al capital privado.

"Estas obras representan casi 1.000 millones de dólares de inversión y 25.000 toneladas anuales más de carbonato de litio producidas en la provincia. Las dos arrancaron su primera producción en el segundo trimestre de este año, antes de lo previsto", destacó Milei.

Asimismo, hizo hincapié en el impacto de la estabilidad normativa sobre el atractivo del país para corporaciones globales con larga trayectoria internacional: "El mismo salar, el mismo litio y el mismo talento humano pueden estar estancados o pueden convertirse en un yacimiento extremadamente productivo y todo depende de las reglas que se pongan. Por eso la decisión de Río Tinto trasciende lo anecdótico. Y entre todos los lugares del mundo donde podía poner su dinero, eligió la Argentina como uno de los pilares de su estrategia de litio".

Javier Milei junto a los trabajadores de Río Tinto.

Durante su discurso en Catamarca, Milei aseguró que ""el RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica para el que arriesga su capital y eso se convierte en inversiones y puestos de trabajo para la Argentina".

A posterior, defendió la actividad minera en la provincia al destacar que "transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas, cuando la actividad se articula con el sector privado los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto. Este es el verdadero federalismo y la inclusión".

"Ahora podemos ver que gracias al cambio de modelo, las obras se adelantan tan rápido como sea posible para poder producir y generar riqueza cuanto antes. El proyecto Fénix es muy importante para la Argentina", sumó, previo a destacar: "Entre todos los lugares del mundo donde podía poner su dinero, eligió la Argentina como uno de los pilares de su estrategia de litio".

"Así como las inauguraciones de hoy, su capacidad en el país llega a 100.000 toneladas anuales y próximamente, gracias al proyecto Rincón, va a llegar a 160.000. Es un orgullo para nosotros como gobierno y para mí como presidente que una empresa de semejante envergadura vuelva a ver a nuestro país como un socio confiable a largo plazo y vuelva a invertir en nuestra tierra", agregó Milei.

Javier Milei y Karina Milei junto a los trabajadores de Río Tinto.

Sobre el final y ante los empresarios sectoriales, vaticinó que "Argentina va camino a convertirse en un actor cada vez más relevante a nivel global en el sector y nuestro trabajo consiste en acelerar los procesos para que eso ocurra, quitándole las trabas del camino a todos ustedes que son quienes invierten y trabajan para que esto sea posible".

"Con ustedes, no tengo ninguna duda que entre todos lograremos hacer grande la Argentina nuevamente", completó Milei.

El discurso de Javier Milei en Catamarca