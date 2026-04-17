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Esta miniserie de supervivientes ante una pandemia está causando furor en HBO Max: cómo se llama

Basada en la aclamada novela de Emily St. John Mandel, la serie se distancia de los relatos de terror post-apocalíptico tradicionales.

Estas son las Series que están llamando la atención de miles de usuarios

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En este abril de 2026, una producción que explora la resiliencia humana frente a lo desconocido ha vuelto a posicionarse en lo más alto del catálogo de HBO Max. Se trata de Estación Once (Station Eleven), una miniserie que, aunque fue estrenada hace un tiempo, ha experimentado un resurgimiento masivo gracias a su narrativa poética y su enfoque esperanzador sobre la reconstrucción del mundo tras una pandemia.

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.
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En un contexto global donde el público busca historias que profundicen en los vínculos personales y la supervivencia emocional, Estación Once ha logrado cautivar nuevamente a la audiencia por su calidad visual y sus actuaciones conmovedoras, consolidándose como una pieza de culto dentro de la plataforma.

Sinopsis de Estación Once, la serie destacada de HBO Max

-Estación Once - Series

El film narra la historia de los supervivientes a una pandemia devastadora de gripe que colapsa la civilización. Saltando entre líneas temporales, la trama sigue a un grupo que busca reconstruir el mundo y preservar el arte, liderados por una compañía de teatro ambulante 20 años después de la catástrofe

Tráiler de Estación Once

Embed - Station Eleven I Trailer I HBO Max

Reparto de Estación Once

El reparto principal de la miniserie está liderado por Mackenzie Davis (Kirsten), Himesh Patel (Jeevan), Matilda Lawler (Kirsten joven), David Wilmot (Clark), Nabhaan Rizwan (Frank), Daniel Zovatto (El Profeta), Philippine Velge (Alexandra) y Lori Petty (Sarah).

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