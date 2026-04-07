Adiós a barrer: así es el dispositivo inteligente que te va a cambiar la vida Conforme mutan las rutinas, se modifican los muebles y electrodomésticos que necesitamos en las casas. La idea de automatización de tareas pisa firme y avanza, por ejemplo, con este aparato de limpieza. Por + Seguir en







No te rompés más la espalda para limpiar los rincones: este electrodoméstico hace todo por vos. Freepik

Romperse la espalda para llegar a los rincones más recónditos de las habitaciones ya no es necesario.

El nuevo dispositivo ideal para la limpieza del hogar, la aspiradora robot, combina funciones de aspirado y trapeado con inteligencia artificial para optimizar la limpieza.

El electrodoméstico cuenta con navegación avanzada, base automática de autolimpieza y más de tres horas de autonomía.

A su vez, se posiciona como un equipo premium que redefine los estándares de higiene doméstica. Junto con una transformación sostenida en el diseño de interiores, donde la funcionalidad y la tecnología se integran cada vez más a la vida cotidiana, los electrodomésticos inteligentes pasaron a ocupar un rol central en la organización del hogar. En ese escenario, el sacar el polvo dejó de ser una tarea manual, para convertirse en un proceso automatizado, eficiente y cada vez más preciso, con dispositivos capaces de adaptarse a distintas superficies y dinámicas de uso. Ya no es necesario barrer con las manos, porque la aspiradora robot permite delegar la tarea.

Dentro de esta evolución del hogar funcional, incorporar un nuevo electrodoméstico para facilitar las tareas de mantenimiento y limpieza no solo ahora tiempo sino también energía. Un robot aspirador y trapeador incluso introduce una innovación significativa: algunos modelos tienen la capacidad de detectar suciedad invisible mediante luz ultravioleta. Este avance permite identificar restos de suciedad que no se perciben a simple vista, como líquidos secos, manchas de comida o residuos orgánicos, elevando el estándar de higiene en espacios domésticos.

Incluso, el equipo no solo se limita a reconocer la suciedad, sino que también ajusta su comportamiento en función de cada situación. A través de inteligencia artificial, estos electrodomésticos inteligentes analizan el tipo de superficie y el nivel de suciedad para decidir si conviene aspirar, trapear o combinar ambas funciones.

Chau a barrer con escoba (1) Freepik Cómo son las aspiradoras robot Las aspiradoras robot actuales forman parte de una tendencia más amplia en diseño de interiores que prioriza la automatización sin resignar estética ni practicidad. Estos dispositivos suelen incorporar sensores, cámaras y tecnología LiDAR que les permiten mapear los ambientes, evitar obstáculos y desplazarse con precisión dentro del hogar, incluso en espacios complejos.

En el caso del modelo mencionado, también se integra una base automática que vacía el depósito, limpia el trapeador y lo seca con aire caliente, reduciendo la intervención del usuario. Esta característica no solo mejora la experiencia de uso, sino que también contribuye a mantener condiciones higiénicas constantes.