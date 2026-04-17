17 de abril de 2026 Inicio
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Qué hacer si estás por el barrio de Belgrano en Buenos Aires

Un sector ideal para recorrer durante todo el año gracias a que reúne propuestas para todos los gustos.

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El barrio ofrece alternativas pensadas para distintos perfiles de turistas.

El barrio ofrece alternativas pensadas para distintos perfiles de turistas.

Gobierno de la Ciudad
  • Belgrano es uno de los sectores más visitados de la Ciudad de Buenos Aires por su oferta cultural, comercial y recreativa.
  • El lugar reúne propuestas para quienes buscan historia, entretenimiento y espacios al aire libre en un mismo recorrido.
  • Entre sus principales atractivos se destacan sitios deportivos, paseos tradicionales y sectores con identidad propia.
  • También ofrece actividades gratuitas y alternativas gastronómicas que atraen tanto a turistas como a vecinos.

Belgrano es uno de los barrios más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, siendo una excelente opción para quienes tengan pensado recorrer distintos puntos turísticos dentro de la capital. Su variedad de espacios históricos, culturales y recreativos permiten que sea considerado como una parada habitual para turistas de todas las edades.

Este país, reconocido por ser uno de los más seguros del mundo, se encuentra actualmente en proceso de incorporación de nuevos profesionales.  
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Con el paso de los años, esta zona pasó de ser un antiguo pueblo independiente a transformarse en uno de los sectores más comerciales y concurridos de la ciudad. Actualmente, mantiene una identidad propia gracias a su mezcla de tradición, movimiento urbano y propuestas recreativas.

Entre recorridos deportivos, paseos al aire libre y rincones gastronómicos, el barrio ofrece alternativas pensadas para distintos perfiles de turistas y visitantes que buscan conocer algunos de los puntos más emblemáticos de Buenos Aires.

estadio monumental 2025

Cuáles son los destinos recomendados del barrio de Belgrano en Buenos Aires

Uno de los lugares más destacados para visitar en Belgrano es el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, la cancha de River, acompañado por el Museo River, considerado uno de los museos deportivos más importantes del mundo y una parada ideal para los fanáticos del fútbol.

Otra de las propuestas más elegidas es acercarse a la glorieta de Barrancas de Belgrano, donde durante los sábados y domingos desde las 20 horas se realiza una milonga al aire libre con acceso gratuito, una actividad tradicional que reúne a bailarines y espectadores en un ambiente típico porteño.

Belgrano Glorieta

También sobresale el Barrio Chino, uno de los sectores más pintorescos de la zona, reconocido por su gran cantidad de locales comerciales, restaurantes de comida oriental y propuestas gastronómicas variadas para quienes buscan sabores distintos dentro de la ciudad. Dentro de este mismo circuito se encuentra además el Templo Budista Chong Kuan, otro de los puntos de interés más visitados del área, elegido por quienes desean conocer espacios culturales y religiosos diferentes durante su recorrido por Belgrano.

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