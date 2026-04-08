8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

¿Adiós a la freidora de aire? El electrodoméstico que podría reemplazar y facilitar la cocina

Aunque la air fryer es de los aparatos más nobles en cuanto a rapidez y comodidad, una nueva propuesta eleva la apuesta con más funciones y posibilidad de automatización.

Por
  • La freidora de aire va perdiendo terreno frente a un nuevo aparato más completo, el horno smart.
  • Su mayor capacidad permite cocinar porciones familiares sin perder eficiencia.
  • Además, incorpora programas automáticos que simplifican el uso cotidiano.
  • Este electrodoméstico propone reemplazar a la freidora de aire tradicional por más versatilidad y control.

En el universo del diseño de interiores aplicado a la cocina, la tendencia que abandona la freidora de aire apunta a optimizar espacio sin resignar prestaciones, y en ese contexto aparece el horno smart con freidora de aire como una solución integral que combina estética contemporánea con funcionalidad avanzada. Este dispositivo reúne en un solo cuerpo compacto distintas formas de cocción, lo que permite reemplazar varios electrodomésticos y ordenar visualmente la mesada, un aspecto cada vez más valorado en cocinas modernas de dimensiones reducidas.

Te puede interesar:

El nuevo electrodoméstico que cocina todo de distintas maneras

Entre las funciones principales del horno smart se destacan la cocción por aire caliente al estilo freidora de aire, el horno convencional para preparaciones más elaboradas, el grill para dorar y gratinar alimentos, y una serie de programas automáticos que ajustan temperatura y tiempo según el tipo de receta. Esta integración tecnológica no solo simplifica el uso, sino que también reduce la necesidad de intervención constante, algo clave para el ritmo cotidiano.

Este nuevo dispositivo marca el fin de la freidora de aire tradicional

La freidora de aire se consolidó, por mucho tiempo, como uno de los electrodomésticos más populares por su capacidad de cocinar con poco aceite, pero este nuevo formato amplía considerablemente las posibilidades y propone aún más autonomía para encarar recetas. Además, a diferencia de los modelos tradicionales de horno eléctrico, el horno smart ofrece mayor capacidad, lo que permite preparar comidas para varias personas en una sola tanda, evitando el uso repetido del aparato.

Horno smart

La versatilidad en los tipos de preparación resulta un diferencial concreto, ya que no se limita a freír con aire, sino que habilita hornear, gratinar y recalentar con mayor precisión. El control de temperatura y tiempos, más ajustado gracias a sus programas inteligentes, mejora los resultados finales y aporta consistencia en cada receta.

En términos de diseño, este tipo de equipos también responde a una lógica más integrada, con líneas modernas y acabados que acompañan la estética general de la cocina, consolidándose como un elemento funcional y decorativo al mismo tiempo. De este modo, el horno multifunción no solo busca reemplazar a la freidora de aire, sino también redefinir la experiencia de cocinar en el hogar contemporáneo.

Noticias relacionadas

Rating Cero

play

últimas noticias

Hace 8 minutos
Hace 16 minutos
Hace 32 minutos
Hace 34 minutos
Hace 35 minutos