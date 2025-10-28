Patricia Ramos, la chef argentina que cocinó para Madonna y los Guns N’ Roses en el Four Seasons, revela su secreto para lograr una demandada víscera dorada por fuera y tierna por dentro. Este es el truco definitivo para que la molleja a la parrilla salga perfecta y se pueda comer sin problemas.
Desde Monte Grande hasta el prestigioso restaurante Nuestro Secreto del Hotel Four Seasons, Ramos se ganó su lugar entre brasas, paciencia y pasión. En su parrilla cocinaron íconos como los Rolling Stones, Guns N’ Roses y Madonna, cada uno con sus preferencias, pero todos fascinados por el sabor argentino. “Los Stones eran más del asado, los Guns del vacío, pero a todos les encantaron las achuras. Hasta aprendieron a decir choripán con acento argentino”, recuerda entre risas.
A los 21 años, Patricia ingresó al hotel (entonces Hyatt) y pasó por todos los sectores hasta convertirse en la primera parrillera-chef del Four Seasons. Hoy, además de asar carne, también prepara opciones vegetarianas y veganas con la misma pasión: “Todo puede tener sabor si se hace con cariño y fuego parejo”.
Cómo es el truco para que la molleja a la parrilla salga perfecta
Patricia asegura que el éxito está en los detalles:
- Lavar la molleja entera con agua muy fría para eliminar impurezas.
- Dejarla reposar sumergida para que pierda los desechos y quede limpia.
- Sal gruesa y fuego medio-bajo, directo a la parrilla.
- Paciencia: dorar lentamente hasta lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro.
“El secreto es no apurarla. Si el fuego está muy alto, se arrebata y queda dura”, explica.
Más secretos de la parrillera del Four Seasons
- El chorizo: nunca se pincha; se gira despacio para mantener el sabor.
- El chinchulín: se lava con agua fría y se sala antes de ponerlo al fuego para evitar que se seque.
- El costillar: se cocina cuatro horas, tres del lado del hueso y una del otro.
- La carne: debe salir de la heladera antes de ir al fuego para no endurecerse.