El secreto de la molleja perfecta : lavarla con agua fría, dejarla reposar y cocinarla a fuego medio-bajo hasta que quede crocante por fuera y tierna por dentro.

: lavarla con agua fría, dejarla reposar y cocinarla a fuego medio-bajo hasta que quede crocante por fuera y tierna por dentro. Nada de apuro ni fuego alto : la paciencia es clave para evitar que se arrebate o endurezca.

: la paciencia es clave para evitar que se arrebate o endurezca. Consejos extra : no pinchar el chorizo, salar el chinchulín antes del fuego y cocinar el costillar cuatro horas del lado del hueso.

: no pinchar el chorizo, salar el chinchulín antes del fuego y cocinar el costillar cuatro horas del lado del hueso. Una pionera en la parrilla: Patricia Ramos, primera parrillera del Four Seasons, cocinó para los Rolling Stones, Madonna y los Guns N’ Roses.

Patricia Ramos, la chef argentina que cocinó para Madonna y los Guns N’ Roses en el Four Seasons, revela su secreto para lograr una demandada víscera dorada por fuera y tierna por dentro. Este es el truco definitivo para que la molleja a la parrilla salga perfecta y se pueda comer sin problemas.

Desde Monte Grande hasta el prestigioso restaurante Nuestro Secreto del Hotel Four Seasons, Ramos se ganó su lugar entre brasas, paciencia y pasión. En su parrilla cocinaron íconos como los Rolling Stones, Guns N’ Roses y Madonna, cada uno con sus preferencias, pero todos fascinados por el sabor argentino. “Los Stones eran más del asado, los Guns del vacío, pero a todos les encantaron las achuras. Hasta aprendieron a decir choripán con acento argentino”, recuerda entre risas.

A los 21 años, Patricia ingresó al hotel (entonces Hyatt) y pasó por todos los sectores hasta convertirse en la primera parrillera-chef del Four Seasons. Hoy, además de asar carne, también prepara opciones vegetarianas y veganas con la misma pasión: “Todo puede tener sabor si se hace con cariño y fuego parejo”.

