Qué fue de la vida del cantante de Gangnam Style, el éxito del 2012

El músico surcoreano que marcó un hito digital con un video histórico transformó su carrera hacia la producción y el desarrollo de nuevos talentos.

El creador de Gangnam Style y su presente en la música.

El impacto global de “Gangnam Style” redefinió el alcance de la música en internet y posicionó a Psy, el artista surcoreano , como una figura central de la cultura pop digital. A partir de ese fenómeno, quedó asociado a uno de los mayores éxitos virales de la historia , con una coreografía y un estilo que trascendieron fronteras.

Con el paso de los años, reorientó su trayectoria hacia el ámbito empresarial mediante la creación de una agencia que representa a figuras del K-pop.

Durante ese período atravesó problemas vinculados al consumo de alcohol, en un contexto de alta exposición mediática y presión profesional.

Tras ese fenómeno global, el artista intentó sostener su impacto con nuevos lanzamientos, aunque ninguno logró igualar el alcance del éxito original.

El tema lanzado en julio de 2012 se convirtió en el primer video en alcanzar 1.000 millones de reproducciones en YouTube, marcando un cambio en la industria musical digital.

El video, publicado el 15 de julio de 2012 , marcó un punto de inflexión al convertirse en el primero en superar las mil millones de visualizaciones en YouTube . Ese logro no solo consolidó su popularidad, sino que también evidenció el potencial de las plataformas digitales como canal de difusión global.

Sin embargo, la magnitud del éxito generó un desafío difícil de sostener . La presión por replicar ese impacto condicionó los siguientes pasos de su carrera, en un contexto atravesado por la exposición mediática y las expectativas de la industria musical.

Luego del reconocimiento internacional alcanzado con su mayor hit, Psy se trasladó a Estados Unidos con el objetivo de consolidar su presencia global. En 2013 lanzó “Gentleman” , un tema que logró repercusión, aunque sin alcanzar los niveles de su antecesor.

Psy pasó de protagonizar uno de los mayores fenómenos virales de la música global a consolidarse como productor y referente del K-pop a través de su agencia.

Durante esa etapa, el artista atravesó dificultades personales vinculadas al consumo de alcohol , situación que él mismo describió como un problema recurrente en su vida cotidiana. La presión por sostener el éxito influyó en ese proceso, que coincidió con una etapa de redefinición profesional.

Tras ese período, continuó su actividad musical con el lanzamiento de nuevos trabajos discográficos, entre ellos “Psy 9th”, publicado en abril de 2022. Sin embargo, el cambio más significativo en su carrera se produjo en 2019 con la creación de P Nation, un sello discográfico y agencia orientada al desarrollo de artistas dentro del fenómeno global del K-pop.

A qué artistas representa Psy

A través de su compañía P Nation, el músico asumió un rol activo en la industria como productor y representante, desarrollando proyectos dentro del K-pop y gestionando carreras artísticas en distintos momentos.

Dentro de su catálogo pasaron figuras como Jessi, Hyuna, Dawn y Crush, además de otros artistas que formaron parte del sello en diferentes etapas, en un esquema marcado por cambios y renovaciones constantes dentro de la agencia.

Psy cantante El artista surcoreano reconvirtió su carrera tras el éxito de “Gangnam Style”, enfocándose en la representación de nuevos talentos dentro de la industria musical. FilmMagic

En paralelo, impulsó proyectos propios como TNX, una boy band presentada en 2022 bajo su dirección, que refleja su enfoque actual centrado en el desarrollo de nuevos talentos y en la consolidación de su rol empresarial dentro de la industria musical.