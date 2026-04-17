La panelista de Puro Show, Nancy Duré, confirmó que se separó de su novio a pocas semanas de haber anunciado su casamiento producto de una pelea que no pudo dejar pasar. Fue ella misma quien lo confirmó al aire con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.
“Está todo bien, pero había cuestiones en las que no terminábamos de ponernos de acuerdo. Todo se dio demasiado rápido, con mucha vorágine y con cosas lindas, pero la semana pasada se dio un episodio en el que me enojé y puse un freno”, explicó la periodista en pleno vivo.
Contó: “Esta pelea coincidió con un viaje que él tenía, así que aprovechamos a frenar. Creo que estábamos haciendo encajar algo que ya no encajaba”. Cabe destacar que la relación había iniciado en diciembre y, pocos meses después anunció su matrimonio.
Fue entonces que reveló que ella tomó la decisión de dar un paso al costado: “Pasamos cosas re lindas y me quedo con eso. No quiero ahondar mucho para no exponerlo ni a él ni a su familia, porque acá estamos hablando de muy buenas personas. No fue nada grave, sino cuestiones estructurales en las que no encajábamos. Creo que él necesita al lado otro tipo de mujer”.
“Más allá de todo siento paz porque di todo lo que podía dar. Por cuestiones de personalidad estábamos chocando mucho y creo que todo eso influyó para tomar esta decisión. Pusimos un stop en la relación y devolví el anillo”, explicó.
Sin embargo, no descartó volver a hablar, sino que contó que probablemente tengan una charla en el futuro para poder definir lo que harán. “Hay cosas en las que uno no puede coincidir y nosotros tenemos vidas muy diferentes. El amor no se termina de un día para el otro, pero igual podés notar que algo no te está haciendo bien”, concluyó.