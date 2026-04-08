8 de abril de 2026 Inicio
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Llega el iPhone plegable: filtraron todos los detalles del 18 Pro y su fecha de salida a la venta

Apple prepara el lanzamiento de su producto más novedoso. Uno de los principales cambios tiene que ver con su modelo plegable, que se comercializará con sus versiones Pro y Pro Max.

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Revelaron detalles del IPhone 18: cuándo sale a la venta

Revelaron detalles del IPhone 18: cuándo sale a la venta

APPLESFERA

Los amantes de la tecnología están expectantes por lo que tiene preparado Apple para este año: después de varias idas y vueltas, finalmente el iPhone plegable desembarcará en el mercado. Se trata de uno de los lanzamientos más ambiciosos de los últimos años, que será lanzado junto a sus versiones Pro y Pro Max.

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La empresa, según afirman especialistas, tiene planeado lanzar una línea premium. De esta manera, sería la primera incursión de Apple en el segmento de teléfonos con pantalla flexible, un terreno donde otros fabricantes como Samsung y Xiaomi ya experimentaron.

Uno de los principales puntos de atención está puesto en la pantalla plegable y los materiales utilizados, cuya complejidad podría impactar en la disponibilidad inicial del dispositivo.

De todos modos, las fechas aún no están completamente cerradas. Si bien septiembre aparece como la ventana más probable por ser la fecha en la que la marca de la manzana suele realizar sus lanzamientos, todavía restan varios meses para que la producción entre en su fase más intensiva, lo que deja margen para eventuales ajustes.

Según detalló el sitio especializado Applesfera, en términos de diseño, Apple apostaría por la continuidad: el iPhone 18 Pro sería muy similar al iPhone 17 Pro, con una estética casi idéntica. También se espera una renovación en la paleta de colores, con la posible incorporación de un tono rojo, mientras que opciones como el negro o el naranja podrían quedar fuera del catálogo.

Aunque estos cambios puedan parecer menores, dentro del ecosistema Apple, el diseño y los colores son factores clave para los usuarios, que muchas veces definen su elección por la estética del dispositivo.

iPhone 18: más potencia, más velocidad y una cámara sin igual

Donde sí se vería un salto importante es en el rendimiento. El nuevo chip A20 Pro ofrecería hasta un 15% más de velocidad y un 30% más de eficiencia energética respecto a la generación anterior, lo que se traduciría en un uso más fluido y mayor autonomía.

Uno de los cambios más trascendentales estaría en el apartado fotográfico. Siempre según Applesfera, el iPhone 18 Pro incorporaría por primera vez una apertura variable en la cámara principal, junto con control manual del diafragma, una función muy esperada por los usuarios más avanzados.

A su pantalla de 6,3 pulgadas. se sumaría un sensor apilado de tres capas y mejoras en el teleobjetivo, lo que podría convertir a esta generación en la más relevante en fotografía de los últimos años dentro del ecosistema iPhone.

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IPhone plegable: características y cuándo sale a la venta

Según trascendió, el modelo podría conocerse bajo el nombre de IPhone Ultra y será del estilo libro, al igual que los celulares que ya están a la venta en el mercado. De esta manera, el teléfono se plegaría de manera horizontal.

La empresa está detrás de la producción, donde espera minuciosamente lograr altos estándares de calidad y así sentar un nuevo precedente en los teléfonos de alta gama que se venden hoy dentro del mercado.

Se espera que forme parte del lanzamiento general de la empresa que se realiza en el mes de septiembre, donde también se presentarán:

  • IPhone 18
  • IPhone 18 Pro
  • IPhone 18 Pro Max
  • IPhone plegable (Ultra)
  • posibles Airpods nuevos
  • Nueva Mac Book Air

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