Jacob Elordi estaría en pareja con una importante famosa de Estados Unidos: ¿quién es? Las especulaciones aumentaron luego de un evento multitudinario. El vínculo todavía no fue confirmado públicamente. + Seguir en







Fueran vistos durante una de las jornadas más comentadas de Coachella 2026. @jjacob.elordi

Kendall Jenner y Jacob Elordi quedaron en el centro de la escena luego de despertar versiones de un posible romance.

Ambos fueron vistos en distintos momentos del festival Coachella 2026 y generaron especulación entre sus seguidores.

Los rumores crecieron luego de trascender un supuesto acercamiento en una fiesta posterior al evento.

Ninguno de los protagonistas confirmó hasta el momento cuál es su vínculo actual. Kendall Jenner y Jacob Elordi están llamando la atención en redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos. Las especulaciones surgieron después de que fueran vistos durante una de las jornadas más comentadas de Coachella 2026.

El tradicional festival de música de California suele dejar momentos virales más allá de sus shows y esta edición no fue la excepción. Entre recitales, celebridades y encuentros inesperados, el evento volvió a transformarse en escenario de versiones sobre nuevas relaciones dentro del mundo del espectáculo.

En ese sentido, la modelo estadounidense y el actor australiano despertaron la atención de fanáticos y medios especializados, especialmente por una serie de situaciones que habrían ocurrido tanto durante el festival como en celebraciones que siguieron luego.

-Kendall Jenner y Jacob Elordi Los rumores de Kendall Jenner y Jacob Elordi como pareja Las versiones sobre una posible relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi comenzaron luego de que ambos coincidieran en Coachella, uno de los festivales musicales más importantes de Estados Unidos. Según distintos videos y comentarios difundidos en redes sociales, ambos estuvieron presentes durante la presentación de Justin Bieber, uno de los momentos más destacados del fin de semana.

El actor fue captado disfrutando del show con entusiasmo y utilizando una gorra con la palabra “SWAG”, en referencia a una de las etapas más recordadas del cantante canadiense. En ese mismo sector también se encontraban otras celebridades como Timothée Chalamet y Kylie Jenner, lo que aumentó aún más la repercusión mediática del evento.