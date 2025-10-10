10 de octubre de 2025 Inicio
Qué es OpenAI, la empresa que invertirá u$s25 mil millones en Argentina

La empresa detrás de ChatGPT será parte de la creación de un centro de datos pionero en la región, pero qué es Open IA y a qué se dedica.

OpenAI es conocida mundialmente por ser la empresa detrás de la creación de Chat GPT. Se origen estadounidense, se dedican ala investigación y despliegue de inteligencia artificial. Fue fundada en 2015 e, inicialmente, sin ánimo de lucro.

Sam Altman: "Nuestra visión es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país"

En sus orígenes, el objetivo de la empresa fue asegurar que la inteligencia artificial general fuese desarrollada como código libre y en beneficio de toda la humanidad. No obstante, en 2019 se convirtió en una empresa híbrida, con una entidad sin ánimo de lucro y otra con fines lucrativos.

A partir de ese cambio, OpenAI cuenta con varios inversores como Microsoft. Además, los sistemas informáticos de OpenAI se ejecutan en una plataforma de supercomputación basada en Azure, producto de Microsoft.

OpenAI, creadora de ChatGPT

En los últimos años, tomó relevancia la implementación de la inteligencia artificial y una de las más conocidas es ChatGPT, un chatbot que puede ver, oír y hablar. Es un modelo de IA generativa que puede crear imágenes a partir de descripciones de texto] y GPT, su modelo de lenguaje más grande y capaz.

OpenAI también ofrece una plataforma de API que permite a los usuarios acceder y construir sus propios modelos de IA personalizados-

OpenAi invertirá en Argentina

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Demian Reidel y a representantes de OpenAI, quienes le anunciaron el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto que definieron como "pionero de infraestructura de Inteligencia Artificial que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial".

"En este marco, OpenAI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención para colaborar en un proyecto de Data Center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW. Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina", detallaron desde el Gobierno.

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma general laboral

El nuevo importador de Chery es el Grupo Corven.

Una marca china se relanza en Argentina

Me aconsejó mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón, aseguró el Pulpo.

"Para vos, Miguel": entre lágrimas, el Pulpo González le dedicó a Russo su gol contra San Lorenzo

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.

Día mundial de la salud mental: 3 de cada 10 personas tienen trastorno de ansiedad

La empresa creadora de ChatGTP desembarca en Argentina. 

OpenAI: de cuánto es la suma que invertirá en Argentina

