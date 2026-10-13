Qué es Muse Wonder, la IA de Meta con la que busca destronar a ChatGPT y Claude La empresa detrás de Instagram y Facebook dio un paso decisivo en el segmento digital para disputar el liderazgo de la industria. Por Agregar C5N en









La empresa liderada por Mark Zuckerberg busca crear la mejor inteligencia artificial.

Meta dio un paso clave en el segmento informático tras oficializar la llegada de su más reciente desarrollo en inteligencia artificial. La novedosa propuesta fue bautizada con el nombre de Muse Wonder y desembarca formalmente en el mercado digital catalogada como un modelo de frontera, diseñado para disputar el liderazgo directo frente a las herramientas consolidadas de OpenAI y Anthropic.

El desembarco de esta plataforma busca reconfigurar el escenario de la tecnología avanzada a través de capacidades optimizadas de procesamiento y respuesta. Con este movimiento estratégico, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp apunta a capturar a los usuarios del sector con una alternativa de vanguardia, marcando una fuerte apuesta corporativa en la disputada carrera por la dominación de las herramientas generativas.

Qué es Muse Wonder, la inteligencia artificial de Meta La empresa dirigida por Mark Zuckerberg dio un fuerte golpe sobre la mesa en el sector tecnológico con el anuncio de Muse Wonder, su propuesta de vanguardia para competir en el segmento de la inteligencia artificial. Se trata de un modelo de frontera, es decir, un sistema de propósito general capacitado para procesar e integrar múltiples formatos como texto, imágenes, audio y video con un alto nivel de razonamiento lógico, ubicándose en la cima del rendimiento técnico actual.

Este desarrollo representa el primer gran paso de la firma californiana en el terreno de los sistemas de gran escala desde que Alexandr Wang asumió la conducción de la división de inteligencia artificial en agosto. Tras haber presentado alternativas más livianas como Muse Spark y el agente Muse, el conglomerado matriz de Facebook e Instagram decidió apostar por un desarrollo más potente para dar batalla directa contra ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

La herramienta fue presentada en dos variantes, Muse Wonder y Muse Wonder Full, destacándose especialmente en la resolución de tareas complejas como la programación de código. Según precisaron desde la compañía, las pruebas de rendimiento alcanzaron puntuaciones comparables a las de GPT-6 Astra de OpenAI, sumado a una avanzada capacidad para recordar y sintetizar datos del usuario a lo largo de extensos períodos de tiempo.

En cuanto a su disponibilidad y costos, el sistema estará accesible a través de la Meta Model API y de la plataforma Muse Code con un valor de 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de salida. Por su parte, la versión Full ya se encuentra habilitada para los suscriptores del plan Power Usage de 50 dólares mensuales y la tarifa Maximum Usage de 200 dólares, previendo su paulatino despliegue en más funciones.