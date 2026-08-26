Meta evitó un juicio federal en Estados Unidos por adicción juvenil: desembolsará u$s16 mil millones

El acuerdo con varios estados del país norteamericano busca frenar el daño en adolescentes y abrir una nueva etapa de control sobre las redes sociales, tras las acusaciones de engaño sobre la seguridad de las plataformas y la obligación de aplicar cambios regulatorios.

Meta, la empresa detrás de Facebook e Instagram, aceptó pagar hasta u$s16.680 millones para evitar un juicio federal en California , tras ser acusada de diseñar sus plataformas para generar adicción en adolescentes y de engañar sobre su seguridad . El acuerdo, impulsado por varios estados de Estados Unidos, incluye la implementación de cambios regulatorios que buscan frenar el daño en menores y abrir una nueva etapa de control sobre las redes sociales.

La Justicia de Estados Unidos acusó a Meta de hacer a los menores adictos a redes sociales

Las autoridades de 29 estados acusaron a Meta de haber armado sus redes para enganchar a los adolescentes y volverlas adictivas. También remarcaron que la empresa maquilló la seguridad de sus plataformas y no dijo toda la verdad. En ese contexto, el gigante liderado por el CEO Mark Zuckeberg aceptó hacer cambios que limiten el acceso de los menores, según un documento que todavía tiene que validar un juez federal en Oakland, California.

Según el fiscal general de California, Rob Bonta, la empresa deberá garantizar “cambio real, transparencia verdadera y protecciones seguras para los niños”. Es así que Meta evitó llegar a un juicio largo y complicado en California, llegando a un acuerdo de partes.

Meta se la juega con un pago gigante para cerrar las demandas y esquivar un juicio federal. La movida le permite sacarse de encima uno de los litigios más pesados que enfrentó en Estados Unidos por el impacto de sus redes en los adolescentes. Según la acusación, la empresa priorizó el crecimiento y la permanencia de los adolescentes en Facebook e Instagram, aun sabiendo los riesgos para la salud mental y el bienestar de los menores.

Con este pacto, busca evitar sanciones más duras y nuevas restricciones, aunque el debate sobre la seguridad y el uso de las redes por parte de los chicos sigue más vivo que nunca.

Meta evitó un juicio federal en Estados Unidos

"Al recopilar datos personales de usuarios que sabía que eran menores de edad sin la notificación ni el consentimiento de sus padres", fue uno de los argumentos que utilizaron para demandar a la compañía detrás de Instagram y Facebook, y se apoyaron que utilizaron esa información para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.

Los estados que unificaron su lucha fuero California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey entre otros. La demanda arrancó en 2023 y ya hubo fallos previos contra otras plataformas como Snap, TikTok y YouTube, que también enfrentan reclamos millonarios.

La compañía, por su parte, negó todo y dijo que las acusaciones son “infundadas” y que la sanción pedida es “desproporcionada”. Asimismo, sostuvieron que la adicción a las redes no está reconocida como enfermedad psiquiátrica y que no hay pruebas de que haya engañado a nadie. Incluso señaló que los estados quieren penalizarla por problemas que afectan a todo el sector, como la verificación de edad.

Mientras tanto, los reclamos económicos podrían trepar hasta u$s1,4 billones, lo que convierte este caso en uno de los más pesados que enfrenta Meta en Estados Unidos.