Presentan un robot humanoide que corre más rápido que un humano: el problema que sorprendió a todos La nueva creación de la industria asiática deslumbra con sus marcas de velocidad pero evidencia los complejos límites de la ingeniería actual. Por Agregar C5N en









Un robot creado en China superó el record de velocidad del ser humano.

La firma china Unitree Robotics volvió a sacudir la industria tecnológica tras revelar su nuevo prototipo humanoide bautizado como Superman. La máquina sorprendió al mundo entero al alcanzar una marca de velocidad máxima de 12,66 metros por segundo (unos 45,6 km/h), superando la velocidad puntual tope de 12,42 m/s que registró el legendario plusmarquista Usain Bolt durante su histórico récord en 2009.

El vertiginoso desplazamiento del autómata, diseñado en tan solo tres meses, se apoya en articulaciones hiperreactivas y piernas de 85 centímetros que generan una altísima cadencia de zancadas a ras del suelo. Además de su despliegue en la pista de atletismo, el dispositivo demostró la capacidad de ejecutar saltos acrobáticos verticales de más de dos metros de altura sin necesidad de tomar impulso previo.

A pesar de sus impactantes marcas en aceleración y maniobrabilidad, las primeras pruebas en pista dejaron ver que el sistema todavía requiere ajustes en su desaceleración, ya que el prototipo no logra frenar de forma progresiva y termina impactando contra la contención al concluir el recorrido. Más allá de ese detalle técnico por resolver, el desarrollo representa un salto exponencial en el campo de la robótica avanzada.

El robot es rápido hasta que frena A pesar del impacto global que generó la velocidad del nuevo desarrollo de Unitree Robotics, los videos difundidos de las pruebas de laboratorio dejaron al descubierto un severo inconveniente técnico. Si bien el autómata logra acelerar a ritmos sobrehumanos, la máquina carece de un sistema eficiente de desaceleración gradual, lo que provoca que al terminar el trayecto termine estrellándose bruscamente contra las colchonetas de contención dispuestas en la pista.

Este insólito desenlace expone las complejas limitaciones a las que se enfrentan hoy los ingenieros en el área de la física robótica. Generar la tracción, la potencia y la frecuencia de paso para correr a casi 46 kilómetros por hora es solo la mitad del problema; el verdadero reto reside en conseguir que los algoritmos de estabilidad dinámica interpreten la inercia del movimiento para permitir una detención controlada sin perder la compostura ni el equilibrio.