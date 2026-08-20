La dura advertencia en vivo que se dio entre dos figuras de El Trece: "No te metas por ahí" Un momento de euforia del conductor llevó a una respuesta que se convirtió en el clip más comentado de la noche en el ciclo de talentos. Agregar C5N en









Guillermo Andino debutó en Es mi sueño y tuvo un intercambio con el Puma Rodríguez . Redes sociales

Guillermo Andino se animó a salir de su zona de confort y debutó como participante en la segunda temporada de Es mi sueño (El Trece), donde formó dupla con Gisela Lepio, una cantante de 38 años oriunda de Pilar. La pareja superó la primera instancia, pero fue la devolución del jurado la que generó el momento más comentado de la noche.

Andino no ocultó su emoción ante el escenario. "Muchas gracias, me emocioné y me vuelvo a emocionar cada vez que hablan de mi carrera", dijo al recibir los comentarios del panel. También fue sincero sobre sus límites: "Me gusta cantar. De chico aprendí a tocar la guitarra, pero simplemente como un hobby. Cuando canto me creo Abel Pintos, pero uno trata de hacer lo mejor posible. No es lo mío, pero soy un periodista que viene acá por lo menos a no desafinar".

El Puma Rodríguez fue quien más sorprendió al evaluar la actuación del periodista. Primero elogió a Lepio y luego le dedicó una valoración inesperada a Andino: "Si te quito todo lo que has hecho, para mí eres un cantante. Un tipo que afina y se desenvuelve así, para mí, es válido. Eso es el canto popular, una expresión del alma nada más".

Entusiasmado por el piropo, el conductor se animó a entonar un fragmento de una canción del propio Puma. La reacción del artista venezolano fue rápida y directa ya que lo frenó entre risas con una advertencia: "No, no, tranquilo. No te metas por ahí".

Redes sociales Revelaron por qué levantaron a Fátima Florez de El Trece Fátima Florez reemplazó a Moria Casán en la conducción del ciclo de El Trece durante el miércoles, mientras la diva se encuentra de vacaciones. Sin embargo, su participación tuvo un final abrupto que dejó a los televidentes sin entender qué había pasado.

El corte ocurrió cuando Fátima entrevistaba a Margarita Ponce, la nena de 11 años que ganó Es mi sueño. En plena pregunta sobre cómo había descubierto su talento, la imagen quedó congelada en pantalla y, al no poder resolverse el problema, el programa fue directamente a un corte. El inconveniente también afectó a Puro Show, el ciclo siguiente, que arrancó tarde y en su lugar pusieron al aire a El Zorro mientras intentaban restablecer la señal. Redes sociales La propia Fátima Florez habló para aclarar lo sucedido: "Hubo un problema técnico que afectó también a la señal de Magazine". La confirmación descartó cualquier duda y dejó en claro que la salida anticipada del aire no respondió a ninguna decisión editorial sino a una falla técnica que se extendió más allá de su programa.