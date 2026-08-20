Se filtraron las sustancias que Hayden Panettiere compró para consumir en un hotel antes de su muerte

Nuevos datos vinculados a la intimidad de la reconocida actriz abren otro capítulo en la causa que conmueve a la farándula internacional.

La reciente muerte de Hayden Panettiere continúa generando fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. En medio del avance de la causa, trascendieron detalles revelados por fuentes allegadas a la investigación que apuntan a un episodio sucedido meses atrás durante una gira promocional encabezada por la ex protagonista de Héroes y Nashville.

De acuerdo con lo filtrado por el portal Page Six, el hecho tuvo lugar en la ciudad de Nashville durante la presentación de su libro autobiográfico. En esa oportunidad, la artista intentó adquirir insumos mediante una aplicación móvil, pero los empleados del establecimiento impidieron el ingreso del pedido: “Impidieron que se le entregara el pedido a su habitación que consistía en varias latas de óxido nitroso de grado industrial que ella planeaba inhalar” , confiaron desde el entorno.

La información periodística también señaló que la solicitud incluía bebidas alcohólicas cuya entrega al cuarto fue igualmente bloqueada por el personal de seguridad. La situación provocó el malestar de la intérprete, quien abandonó el lugar a las 24 horas. Frente a estas versiones, su representante Kasey Kitchen desmintió rotundamente lo publicado y aseguró: “Estuvo en Nashville muy poco y durmió la mayor parte del tiempo . También contaba con seguridad privada”.

El químico mencionado, popularmente bautizado como "gas de la risa", cuenta con usos medicinales e industriales, aunque la National Library of Medicine advierte sobre su creciente consumo recreativo . Según los informes del organismo de salud, se trata de una sustancia incolora y de aroma dulzón que genera relajación momentánea pero cuyo uso continuado acarrea graves riesgos para la salud .

El expediente judicial por el fallecimiento de la actriz dio un giro determinante tras confirmarse la intervención de la agencia federal de narcóticos . Según informaron fuentes policiales a los portales Page Six y TMZ, agentes especializados de la DEA se sumaron al trabajo del Departamento de Policía de Greenville para indagar el trágico desenlace ocurrido en Carolina del Sur, una medida reservada a casos de alto impacto mediático vinculados al consumo de sustancias.

De acuerdo con el parte oficial labrado por el oficial Matt Bryan, la estrella de Héroes y Nashville fue hallada inconsciente en el living del departamento por Zach Hickerson, hermano de su pareja, mientras este último dormía en una habitación lindera. Tras el llamado de emergencia al condominio Judson Mill Lofts, los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación durante media hora, determinando la hora de su deceso a las 14:32 del domingo.

En el registro del inmueble, las autoridades incautaron una bolsa entregada por Brian Hickerson que contenía al menos nueve medicamentos diferentes, cuyos nombres fueron preservados en el informe. Asimismo, los efectivos hallaron sobre un colchón un dispositivo para la aplicación de Narcan, fármaco utilizado para revertir cuadros de intoxicación aguda por opiáceos—, aunque no se precisó si la dosis llegó a administrarse antes de la llegada de los paramédicos.

Las actuaciones detallaron además el accionar de los allegados tras la confirmación de la tragedia, destacando que el cuñado de la artista se mostró sumamente conmovido desde el primer instante, mientras que su novio reaccionó de forma retardada al recibir la noticia de parte de los médicos. Por el momento, la hipótesis principal de las autoridades orienta la investigación hacia una probable sobredosis, a la espera de los peritajes toxicológicos definitivos.