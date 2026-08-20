La filosa crítica de Mica Viciconte a Flor Vigna tras el escándalo con Cande Ruggeri

Mica Viciconte opinó sobre la actitud de Flor Vigna después de que la cantante destapara en el reality mexicano La Casa de los Famosos una historia que involucra a Cande Ruggeri y a Nico Occhiato, expareja de Vigna. El escándalo encendió el ambiente mediático argentino y llegó hasta el stream La Jugada de Telefe, donde la influencer aprovechó para cuestionar públicamente a quien fue su archienemiga durante años.

"No comparto, la conozco bien a Flor, está encaminada, no sabe bien qué es lo que quiere. Ella dio el salto en el Bailando, le fue muy bien. No sé lo que está buscando", expresó la panelista. Y fue más directa aún al referirse al papel de Occhiato en todo esto: "Dijo que Occhiato fue la mejor relación, él está con su mujer, dejalo, no suma".

La crítica de Viciconte tiene un trasfondo particular ya que ella y Vigna fueron rivales durante su paso por el programa Combate en El Nueve, donde competían entre sí y el enfrentamiento era constante. Consultada sobre si Flor Vigna podría lanzar algún "carpetazo" contra ella en represalia, Viciconte respondió con honestidad: "No sé, puede ser. Aunque habló bien de mí, en su momento nos matamos".

El escándalo que desató también salpicó a Barbie Vélez, quien habría tenido un episodio similar con Ruggeri en el pasado. Mientras tanto, la cantante continúa en el reality mexicano sin conocer aún la repercusión que generaron sus palabras en los medios de nuestro país.

Nicolás Occhiato fue interceptado por periodistas al ingresar a su lugar de trabajo y decidió hablar, aunque dejó pocas palabras . "No tengo nada para aclarar y no pienso entrar en ninguna polémica de hace 16 años y cuando yo tenía 19" , dijo, dejando en claro que no tiene intención de alimentar el debate.

Su postura fue igualmente tajante respecto al presente: "Por respeto a mi pareja y por respeto a todos, no pienso hablar de nada". La declaración se produjo mientras estaba junto a Flor Jazmín, su novia actual, lo que subrayó aún más su decisión de no involucrarse en una historia que ubica en el pasado.

Yanina Latorre también se sumó al análisis desde SQP y cuestionó el momento elegido por Flor Vigna para contar la historia. "Banco a Cande, está casada, tiene una nena, le puede traer un quilombo con el marido. Fue cuando Occhiato tenía 19 años", señaló, poniendo el foco en las posibles consecuencias que la revelación podría tener para la vida personal de Ruggeri.

El episodio al que hizo referencia la cantante se remonta a la época en que ella y Occhiato eran pareja. Según su versión, Ruggeri habría tenido un acercamiento con el conductor en ese entonces. "Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trató re bien a mí, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa porque mi novio era un amor. Siempre me quedé con ganas de decírselo. Si estás viendo, ¡sé que te le tiraste a mi novio en aquel entonces!", lanzó Vigna desde el reality.