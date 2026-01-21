21 de enero de 2026 Inicio
Desarrollado en China, el AgiBot A2, completamente autónomo, caminó 106 kilómetros entre Suzhou y Shanghái e ingresó al libro Guinness de los récords.

Un robot humanoide se convirtió en el primero en recorrer 100 kilómetros de manera autónoma, entre Suzhou y Shanghái. Se trata del AgiBot A2, desarrollado en China, y su caminata duró tres días, respetando las condiciones establecidas para pruebas de larga distancia.

El récord fue logrado por la empresa Agibot Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd., en la ciudad de Shanghái, China, entre el 10 y el 13 de noviembre de 2025, y quedó registrado oficialmente como un hito en el desarrollo de la locomoción autónoma.

AgiBot A2, es un robot humanoide que atravesó un extenso proceso de optimización entre abril y mayo de 2025; durante esos meses, los ingenieros se enfocaron en mejorar su estabilidad y resistencia, con el objetivo de evitar caídas tras cientos de horas de funcionamiento continuo, una de las principales limitaciones de este tipo de tecnología.

El desafío fue transmitido en vivo por internet y permitió demostrar no solo la capacidad del robot para desplazarse largas distancias, sino también su desempeño sostenido en condiciones ambientales extremas.

El desafío validado por Guinness World Records, que implicó recorrer más de 100 kilómetros sin intervención humana directa, marca un avance significativo en la robótica humanoide.

Así es el robot del futuro que prepara el desayuno y dobla la ropa

LG CLOiD

Así es el robot del futuro que prepara el desayuno y dobla la ropa, un desarrollo que vuelve a colocar a la robótica doméstica en el centro de la escena tecnológica. En la antesala de una nueva edición del CES de Las Vegas, una de las ferias más influyentes del sector, comenzó a circular la información sobre un autómata pensado para asistir en las tareas cotidianas del hogar.

El dispositivo fue concebido con una fisonomía humanoide y capacidades que lo acercan al rol de asistente integral dentro de la casa. Las imágenes difundidas muestran al robot realizando acciones que van desde el lavado de platos hasta la preparación de alimentos, además del doblado de ropa limpia y el acompañamiento durante rutinas de entrenamiento físico en el hogar.

El desarrollo pertenece a LG, que lo presentará oficialmente durante CES 2026 con el objetivo de reducir el esfuerzo físico y el tiempo dedicado a las tareas domésticas. Desde la compañía explicaron que el proyecto se apoya en inteligencia artificial y en la integración de ecosistemas conectados, con la meta de avanzar hacia un hogar con menos trabajo cotidiano.

