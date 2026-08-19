19 de agosto de 2026 Inicio
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La Justicia de Estados Unidos acusó a Meta de hacer a los menores adictos a redes sociales

En el inicio del juicio contra el gigante tecnológico dueño de Facebook e Instagram, la Fiscalía del estado de California asegura que el gigante tecnológico diseñó deliberadamente las interfaces de las plataformas para fomentar la adicción.

Por
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

Una coalición de 29 estados de Estados Unidos liderada por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusó a Meta haber programado deliberadamente sus redes sociales para enganchar a niños y adolescentes.

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La querella exige a la compañía una sanción que asciende a u$s200.000 millones, en un procedimiento que analistas de la industria tecnológica ya comparan con las mega demandas que contra la industria del tabaco se llevaron a cabo en la década de 1990.

La estrategia legal de la fiscalía se centra en demostrar que la arquitectura del software de Meta no es fortuita, sino el resultado de una ingeniería diseñada para explotar las vulnerabilidades neurobiológicas del público joven.

Durante los alegatos iniciales, la fiscal general adjunta de California, Megan O'Neill, resumió la dinámica operativa de la multinacional en cuatro pilares: "Enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público". Según la representación estatal, las herramientas como el scroll infinito, las alertas constantes y los filtros de apariencia fueron configurados de forma intencionada para fomentar un consumo compulsivo.

El expediente acusatorio se articula en tres ejes fundamentales:

  • Ocultamiento de daños: ocultar deliberadamente evidencia interna sobre los efectos nocivos de las aplicaciones en la salud mental de los jóvenes.

  • Mecanismos de retención: diseñar funciones persuasivas y herramientas de limitación de tiempo deliberadamente fáciles de eludir por los menores.

  • Privacidad de menores: recopilar datos personales de niños menores de 13 años sin el debido consentimiento de sus padres, lo que vulneraría la legislación federal sobre protección infantil en línea.

La postura de Meta y la seguridad en segundo plano

La defensa de Meta, representada por el abogado Paul Schmidt, desestimó las acusaciones asegurando que la compañía reconoce las dificultades que algunos usuarios experimentan con el uso de las redes, pero que ha trabajado activamente con expertos y padres para implementar funciones de bienestar y mitigación de riesgos.

Sin embargo, el testimonio del exdirector de ingeniería de la empresa, Arturo Bejar, aportó uno de los momentos de mayor tensión del inicio de las audiencias. Bejar reveló que en las etapas clave de desarrollo de las plataformas, "el objetivo era lograr que las cosas llegaran a los usuarios lo más rápido posible", lo que provocó que "la mayoría de las veces, la seguridad quedara en segundo plano". Días antes de la apertura del juicio, los abogados de la empresa intentaron inhabilitar la declaración de Bejar, recurso que fue rechazado por el juez de la causa.

Se prevé que el juicio se extienda durante un periodo de seis semanas. Entre los testigos citados a declarar destacan el propio fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, y el máximo responsable de Instagram, Adam Mosseri.

En las inmediaciones del tribunal, colectivos de familias y activistas se concentraron para exigir responsabilidades a la cúpula directiva. Lorri Schott, madre de una de las jóvenes afectadas, sintetizó el reclamo frente a los medios: "El poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas".

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