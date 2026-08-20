Tajante: Luck Ra apuntó con La Joaqui y la acusó de mentir sobre su separación

El periodista Ángel de Brito reveló la conversación que tuvo con el cordobés y dejó a todos sorprendidos por su declaración polémica contra su expareja: “Las bolas se me están hinchando”.

Una de las separaciones más mediáticas de los últimos tiempos involucró Luck Ra y La Joaqui. Pero cuando parecía ser una ruptura en paz, el cordobés acusó de mentirosa a la referente de RKT a través de un mensaje de Ángel De Brito: “Las bolas se me están hinchando”.

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Todo inició con la cantante en el recital de Rosalía y su relato: “Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente”. Reveló que se preparó siete outfits para los siete días que iba con el fin de recibir una propuesta.

Sin embargo, su relato no terminó feliz: “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”.

Ante esto, De Brito intervino y contó: “Joaqui, mentís”. ¿Por qué dijo esto? Porque leyó todos los mensajes que envió Luck Ra a su celular: “Todos quieren hacer una historia dramática de lo que fue mil veces más simple y triste de lo que una sola campana dijo”.

LA JOAQUI SE CONFESO CON ROSALIA Conto que Luck Ra la invito a un viaje que ella pensó que era de casamiento y la termino dejando Luckra sos mala palabra apartir de ahora pic.twitter.com/CV067jvhpo

“ Espero que no te creas lo de los siete outfits para los siete días o que fue un viaje romántico . Anoche vi que dijeron que Tuli vino conmigo a Bariloche. No sé de dónde lo sacaron. Tuli estaba en Córdoba el sábado y yo en Bariloche”.

LUCK RA EN LAM: DESMIENTE A LA JOAQUI Y DEFIENDE A TULI



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Y volvió a defender a Tuli: “Ella está destruida por todo lo que la está atacando la gente. Está con la familia. Las bolas se me están hinchando… Mi vida sigue igual, pero Tuli la está pasando para el ort...”.

Sorpresa por la reacción de La Joaqui cuando le hicieron la pregunta más incómoda sobre Luck Ra

La Joaqui sigue aportando revuelo mediático en torno a su separación. En esta ocasión le tocó responder si todavía seguía llorando por Luck Ra. Durante la gala de Para Ti, un periodista le preguntó: "¿Ya no llorás más, Joaqui?". Su respuesta fue breve y contundente: "No, ya cada uno hizo su vida".

El momento quedó registrado en un video que luego circuló en las redes sociales. Antes de esa pregunta puntual, la artista ya había dejado en claro su postura frente a la separación al ser consultada sobre cómo estaba tras la ruptura. "Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante", respondió con una sonrisa, sin margen para las dudas.

Instagram: /lajoaqui

La sorpresa fue el tono de total calma con el que respondió a un tema tan sensible, sobre todo teniendo en cuenta que semanas atrás había hecho declaraciones mucho más emotivas sobre la relación en el confesionario de Rosalía. Antes de retirarse, La Joaqui incluso marcó un límite claro respecto de seguir hablando del tema. "Si quieren charlamos de otra cosa", cerró, dejando en claro que prefiere no seguir profundizando públicamente en el asunto.