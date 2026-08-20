Quebrado y en la lona, Jonatan Gómez confesó que es adicto al juego y que sufre extorsiones El futbolista reveló que vive un calvario tras su adicción al juego. Perdió a su familia, se alejó de las canchas y lleva cuatro meses sin actividad. Bajo tratamiento médico y psicológico para frenar las recaídas, enfrenta además un embargo judicial de medio millón de dólares sobre sus bienes. Por Agregar C5N en









Jonatan Gómez hace cuatro meses que está sin jugar al fútbol y enfrenta embargo millonario.

Jonatan Gómez confesó que sufre un duro calvario por la adicción al juego. Perdió a su familia, se alejó de las canchas y lleva cuatro meses sin actividad profesional. Bajo tratamiento médico y psicológico para frenar las recaídas, enfrenta además un embargo judicial de medio millón de dólares. "Perdí todo", reveló entre lágrimas.

El jugador, con pasado en Rosario Central, Racing y Argentinos Juniors, contó que fue víctima de presiones ligadas a una red de apuestas ilegales. En plena investigación judicial, se abrió en una entrevista con Marga TV de Rosario y no pudo contener las lágrimas al hablar de su adicción: “Perdí a mi familia”.

“No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, expresó Gómez que lleva cuatro meses sin pisar una cancha de fútbol profesional. “Perdí todo. No es solo el dinero, es temor, es todo”, reveló y agregó que la situación también golpea a sus seres queridos. "Estoy en un proceso con mi familia, que está casi destrozada. Cuando voy a ver a mis nenes, me preguntan por qué papá se va. Lloran y me preguntan por qué no estoy en casa”, reveló.

Entre lágrimas, se mostró positivo y aseguró que se va a reponer de esta difícil situación, acompañad por profesionales y el apoyo incondicional de su esposa. “Lo voy a revertir como sea, estoy en camino y lo quiero hacer”.

Jonatan Gómez, víctima de extorsiones por su ludopatía La denuncia del futbolista expuso cómo una deuda inicial de 50 mil dólares en una plataforma clandestina de apuestas derivó en amenazas de muerte y la firma forzada de pagarés por más de medio millón. Esos documentos terminaron en manos de otra persona que inició una demanda civil y, como consecuencia, la Justicia ordenó el embargo de sus bienes: una casa en la localidad de Funes, un departamento en Rosario, un auto y cuentas bancarias.

El calvario no se limitó al plano económico. Según el abogado de Gómez, Paul Kurpnik, los extorsionadores lo persiguieron en el predio de Sarmiento y hasta en la casa de un familiar, intentando amedrentarlo con supuestos vínculos con Los Monos. Aunque esa versión fue desmentida, las pruebas de las amenazas son contundentes. A su vez, el letrado explicó que el futbolista llegó a la plataforma de apuestas a través de un familiar político con presunta relación con la organización investigada.