20 de agosto de 2026 Inicio
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La Feria Francesa llega al Planetario: cuándo es, qué habrá y cuáles son las actividades

El evento se realizará por primera vez en el Planetario de Buenos Aires con entrada gratuita. Habrá propuestas de gastronomía francesa, pastelería, chocolates, quesos, master classes y shows durante todo el fin de semana.

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El evento se realizará por primera vez en el Planetario. 

El evento se realizará por primera vez en el Planetario. 

La Feria Francesa vuelve a Buenos Aires con una nueva edición que combina gastronomía y cultura. Esta vez, el encuentro tendrá como escenario, por primera vez, el Planetario de Buenos Aires, donde durante dos jornadas se podrán recorrer diferentes propuestas vinculadas con la cocina y las tradiciones francesas.

Un espacio pensado tanto para un almuerzo o cena como para celebraciones y encuentros especiales.
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El evento es organizado por Lucullus, Asociación Gastronómica Francesa, y reunirá a cocineros, pasteleros, panaderos, chocolateros y productores. Entre las opciones habrá boulangerie, viennoiserie, pastelería, chocolates, quesos, café y diferentes preparaciones de inspiración francesa.

Entre los participantes estarán Las Dinas, L’Apéro, Merci y Daniel Uria, junto con otras propuestas gastronómicas que formarán parte del recorrido. También participarán Cinna Coffee & Roll, Cocu, Compañía de Chocolates, Daniel Bakery, Darton Cuisine, French Cookie, Gontran Cherrier, Jérôme Mathe, Jimena Fuster, Jorgelina Lacassagne Chocolatier, Kakawa, Le Troquet de Henry, Les Croquants, L’Epi, Mauricio Asta, Morris Mousse, Quesos Fermier, Raclette, Topinambour y L’Atelier Bistro.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa en Buenos Aires

La Feria Francesa se realizará el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de 11 a 18:30 h, en el Planetario de Buenos Aires, ubicado en Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y estará pensada para recorrer los distintos puestos, probar productos y disfrutar de las actividades programadas durante ambas jornadas.

Qué actividades habrá en la Feria Francesa

Además de la propuesta gastronómica, el evento contará con master classes y shows en vivo.

El sábado 22 a las 12:30 h, Morgan Chauvel ofrecerá una master class de crêpes saladas y dulces, mientras que el domingo 23 a las 12:30 h, Yanis Buchot estará a cargo de una clase dedicada a la preparación de sopa de cebolla gratinada.

La programación se completará con los shows de “París Paraná”, que tendrán dos presentaciones cada día: a las 13:30 y a las 16 h.

De esta manera, la feria propone un recorrido por diferentes expresiones de la gastronomía francesa, con opciones para comer, descubrir productos, aprender preparaciones y disfrutar de música y cultura en un espacio al aire libre.

La Feria Francesa

Planetario de Buenos Aires — Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán

Sábado 22 y domingo 23 de agosto

De 11 a 18:30 h

Entrada libre y gratuita

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