El hiriente reclamo que Brian Sarmiento le hizo a Andrea del Boca: descolocó a todos

Una escena inesperada durante la ceremonia cambió por completo el clima de la noche y dejó una incómoda tensión entre los protagonistas.

Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche particular este miércoles, durante las bodas simbólicas organizadas dentro de la casa de Telefe , con Andrea del Boca como oficiante y Brian Sarmiento como uno de los protagonistas.

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El momento de mayor tensión en el realituy de televisión apareció cuando Sarmiento le reprochó a Del Boca el trato recibido durante su ceremonia con Danelik . Con ironía, lanzó: “Lo bueno es que a mí me dedicaste unas palabras re largas y re lindas. Te agradezco” .

La actriz no esquivó el comentario y respondió inmediatamente: “Te dije que están unidos y viviendo juntos” , en referencia a las palabras que había elegido para la pareja durante la ceremonia. El intercambio sorprendió a los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche.

El trasfondo del reclamo está vinculado con la relación entre Brian Sarmiento y Danelik, que se consolidó durante su paso por Gran Hermano. En una entrevista con Infobae, el exfutbolista había defendido la autenticidad de sus sentimientos: “Fue genuino. Nos gustábamos y sucedió” .

Además, Sarmiento había sido contundente frente a quienes cuestionaban su vínculo: “Me gustaría que no duden más de mi amor hacia una persona” , y sostuvo que no le preocupa perder vínculos por defender aquello que siente. Sus declaraciones permiten entender por qué el episodio con Andrea del Boca adquirió una carga personal más allá de la simple ironía televisiva.

Quiénes son los nominados en Gran Hermano

La placa actual de Gran Hermano Generación Dorada quedó definida en la última gala de nominación y está integrada por Solange Abraham, Mariela Prieto, Jennifer “Pincoya” Torres, Yisela “Yipio” Pintos, Tamara Paganini y Luana Fernández.

La nominación tuvo una particularidad: Luana Fernández terminó en placa después de recibir un voto de Danelik Galazán, quien había regresado a la casa como visita. El voto de Danelik se convirtió así en uno de los movimientos más llamativos de la semana.

En la misma gala, Charlotte Caniggia y Yanina Zilli lograron quedar fuera de la placa y garantizaron su continuidad, al menos durante esta etapa de la competencia. El escenario dejó nuevamente expuestas las alianzas y tensiones que atraviesan la casa.

Así quedó la placa de la semana 26 de Gran Hermano Generación Dorada.

La presencia de Brian Sarmiento también quedó registrada en la votación: el exfutbolista destinó un voto a Mariela Prieto, mientras que otros jugadores repartieron sus votos entre los distintos integrantes de la casa.