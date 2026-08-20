IR A
IR A

La foto de Jimena Barón que preocupó a sus seguidores tras llorar desconsoladamente por días

Una sorprendente confesión en redes mostró un costado desconocido de la artista y encendió la preocupación entre sus seguidores.

La Cobra atraviesa un momento particular y decidió compartirlo con sus seguidores.

"La Cobra" atraviesa un momento particular y decidió compartirlo con sus seguidores.

La actriz y cantante Jimena Barón volvió a mostrar en redes sociales un costado especialmente vulnerable y sorprendió a sus seguidores con una fotografía de su ojo, visiblemente afectado después de varios días de llanto. La artista explicó que atravesó una etapa de fuerte sensibilidad emocional, aunque aclaró que no se trataba de un único motivo.

Palleiro y Barón se conocieron por Instagram en el verano de 2021. 
Te puede interesar:

El emotivo mensaje de Jimena Barón: "Dios quiera que..."

Jimena contó que llegó a la final de Es mi sueño, el ciclo que conduce y produce Guido Kaczka, con los ojos muy hinchados después de haber llorado durante buena parte del fin de semana largo. "Tenía los ojos compota para la final del reality porque lloré todo el fin de semana largo”, escribió Barón al compartir la imagen, utilizando nuevamente su habitual tono de humor y espontaneidad.

Luego del comentario sobre el final del reality de televisión emitido por El Trece, explicó que incluso había olvidado el efecto físico que podían dejar tantos días de lágrimas: “Me había olvidado de las consecuencias estéticas”, comentó sobre el particular estado de sus ojos.

La alarmante historia que compatió Jimena Barón en sus redes.

La alarmante historia que compatió Jimena Barón en sus redes.

La cantante profundizó sobre el origen de su tristeza y evitó reducirla a una sola situación. “Lloré por temas varios”, señaló, y contó que aprovechó el impulso emocional para desahogarse después de mucho tiempo. En efecto, la confesión generó atención porque mostró a una Jimena Barón sensible y vulnerable, alejada por un momento de la energía habitual que exhibe en televisión, música y redes sociales. La imagen, sin embargo, no implicó por sí misma un problema de salud.

El gracioso cruce entre Jimena Barón y Yayo Guridi

El episodio ocurrió en la segunda temporada de Es mi sueño, estrenada esta semana, cuando el humorista Yayo Guridi llegó al escenario para cantar y sorprendió a Barón antes de su presentación. El humorista recibió una ovación del público y quedó en el centro de una escena cargada de humor.

Buenas noches. Estamos con Joaco, particularmente, porque somos muy fanáticos tuyos”, expresó Jimena, mientras admitía su curiosidad por conocer cómo sería el desempeño de alguien a quien, según ella, asociaba menos con el canto.

Pero Joaquín Levinton la interrumpió rápidamente: “Sí ha cantado”. A partir de allí, los integrantes del programa comenzaron a recordar distintos antecedentes de Yayo, algunos mencionados con evidente tono de broma de televisión.

Barón, sorprendida por la información, retrucó: “Bueno, entonces, ¿cómo estás acá después de haber cantado tanto?”. Al advertir que todos sus compañeros la estaban cargando, cerró el intercambio entre risas: “Me están todos jodiendo. No voy a seguir hablando”.

Finalmente, Yayo Guridi cantó junto a Sofía Arburua, de 21 años y oriunda de Córdoba, una versión de “Um Dia de Domingo”, canción asociada a Gal Costa y Michael Sullivan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indeminización de la familia del cantante

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
play

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Luto: murió un famoso mago que dejó su marca en una generación

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

últimas noticias

La morosidad se convirtió en un problema nacional. 

El drama de los millones de argentinos endeudados: "Solo tomo deuda para comprar comida"

Hace 4 minutos
Las primeras imágenes que dejó el sismo que sacudió Perú.

Terremoto en Perú: un sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur del país

Hace 5 minutos
El primer juicio por la muerte de Maradona fue suspendido.

"No lo van a voltear", el fiscal defendió la continuidad del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Hace 32 minutos
Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indeminización de la familia del cantante

Hace 33 minutos
La Reini volvió a general revuelo en redes sociales con una insólita confesión.

Sofía Gonet confesó la fortuna que gastó en un pantalón y explotaron las redes

Hace 38 minutos