La foto de Jimena Barón que preocupó a sus seguidores tras llorar desconsoladamente por días

Una sorprendente confesión en redes mostró un costado desconocido de la artista y encendió la preocupación entre sus seguidores.

"La Cobra" atraviesa un momento particular y decidió compartirlo con sus seguidores.

La actriz y cantante Jimena Barón volvió a mostrar en redes sociales un costado especialmente vulnerable y sorprendió a sus seguidores con una fotografía de su ojo, visiblemente afectado después de varios días de llanto . La artista explicó que atravesó una etapa de fuerte sensibilidad emocional, aunque aclaró que no se trataba de un único motivo.

Jimena contó que llegó a la final de Es mi sueño, el ciclo que conduce y produce Guido Kaczka , con los ojos muy hinchados después de haber llorado durante buena parte del fin de semana largo. "Tenía los ojos compota para la final del reality porque lloré todo el fin de semana largo” , escribió Barón al compartir la imagen, utilizando nuevamente su habitual tono de humor y espontaneidad.

Luego del comentario sobre el final del reality de televisión emitido por El Trece, explicó que incluso había olvidado el efecto físico que podían dejar tantos días de lágrimas: “Me había olvidado de las consecuencias estéticas” , comentó sobre el particular estado de sus ojos.

La cantante profundizó sobre el origen de su tristeza y evitó reducirla a una sola situación. “Lloré por temas varios” , señaló, y contó que aprovechó el impulso emocional para desahogarse después de mucho tiempo. En efecto, la confesión generó atención porque mostró a una Jimena Barón sensible y vulnerable, alejada por un momento de la energía habitual que exhibe en televisión, música y redes sociales. La imagen, sin embargo, no implicó por sí misma un problema de salud.

El episodio ocurrió en la segunda temporada de Es mi sueño, estrenada esta semana, cuando el humorista Yayo Guridi llegó al escenario para cantar y sorprendió a Barón antes de su presentación. El humorista recibió una ovación del público y quedó en el centro de una escena cargada de humor.

“Buenas noches. Estamos con Joaco, particularmente, porque somos muy fanáticos tuyos”, expresó Jimena, mientras admitía su curiosidad por conocer cómo sería el desempeño de alguien a quien, según ella, asociaba menos con el canto.

Pero Joaquín Levinton la interrumpió rápidamente: “Sí ha cantado”. A partir de allí, los integrantes del programa comenzaron a recordar distintos antecedentes de Yayo, algunos mencionados con evidente tono de broma de televisión.

Barón, sorprendida por la información, retrucó: “Bueno, entonces, ¿cómo estás acá después de haber cantado tanto?”. Al advertir que todos sus compañeros la estaban cargando, cerró el intercambio entre risas: “Me están todos jodiendo. No voy a seguir hablando”.

El Trece

Finalmente, Yayo Guridi cantó junto a Sofía Arburua, de 21 años y oriunda de Córdoba, una versión de “Um Dia de Domingo”, canción asociada a Gal Costa y Michael Sullivan.