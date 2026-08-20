20 de agosto de 2026 Inicio
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Juicio por Loan Peña: declara un ambulancista que aseguró haber escuchado gritar a un niño

Abundio Escobar es el único citado de la audiencia. Según su testimonio, oyó las quejas de un nene, quien tres veces habría dicho "mamá".

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Nueva audiencia por el juicio de Loan Peña.

Nueva audiencia por el juicio de Loan Peña.

En una nueva jornada del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará el testimonio clave de Abundio Escobar. El testigo, vecino de la localidad de 9 de Julio y chofer de ambulancia, es la única persona citada para declarar durante la audiencia de este jueves.

Un hombre de 55 años apuñaló a su expareja en el pecho e intentó suicidarse. 
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La declaración de Escobar genera fuerte expectativa en el proceso judicial debido a los dichos que volcó en la etapa inicial de la investigación.

El testigo aseguró que la tarde-noche del 13 de junio de 2024, mientras participaba de los rastreos iniciales en la zona de El Algarrobal, a un kilómetro del domicilio de la abuela del menor, escuchó a un niño gritar tres veces la palabra "mamá" de manera desesperada pasadas las 18:40.

Loan desapareci&oacute; en junio de 2024.

Loan desapareció en junio de 2024.

El objetivo de los jueces y las partes durante esta audiencia será confrontar su relato para determinar la veracidad y consistencia de sus afirmaciones.

Juicio por Loan Peña: postergaron la declaración de Ramón Dupuy

Para la misma jornada estaba programada la presentación de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y titular de la fundación homónima. Sin embargo, su testimonio debió ser reprogramado por decisión del tribunal.

Los magistrados hicieron lugar a un planteo presentado por la querella que rechazó la posibilidad de que Dupuy preste declaración de manera virtual mediante Zoom, disponiendo que su comparecencia se concrete de forma presencial en una próxima fecha.

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