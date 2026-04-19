Un robot batió el récord mundial humano de media maratón El hito tecnológico tuvo lugar en Beijing, donde una máquina con navegación autónoma completó los 21 kilómetros en poco más de 50 minutos. Por + Seguir en







La marca registrada batió el récord mundial del atleta ugandés Jacob Kiplimo.

Un robot humanoide de la empresa tecnológica Honor quebró la marca histórica humana en una media maratón en Beijing. El dispositivo finalizó los 21 kilómetros del circuito en un tiempo de 50 minutos y 26 segundos. Esta prueba de rendimiento físico y tecnológico ocurrió en el Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de la capital china.

La marca registrada batió el récord mundial del atleta ugandés Jacob Kiplimo, quien recorrió la misma distancia en aproximadamente 57 minutos. Si bien otro modelo llegó a la meta en 48 minutos, la organización lo descalificó del primer puesto por falta de autonomía. El campeonato fue para el prototipo que operó sin asistencia remota.

Du Xiaodi, ingeniero a cargo de la prueba, detalló que el diseño del robot se inspiró en atletas humanos de élite con extremidades de 95 centímetros. El especialista afirmó que el equipo incluyó un sistema de refrigeración líquida de desarrollo propio. Según Du: "De cara al futuro, algunas de estas tecnologías podrían transferirse a otras áreas. Por ejemplo, la fiabilidad estructural y la tecnología de refrigeración líquida podrían aplicarse en futuros escenarios industriales".

El salto tecnológico resultó evidente al comparar este desempeño con la edición de 2025. En aquella oportunidad, el robot vencedor empleó más de dos horas y media para completar el trayecto. Este progreso exponencial responde a mejoras sustanciales en el equilibrio, la velocidad y la eficiencia energética de las máquinas.

El asombro del público ante la superioridad de los robots fue una constante durante toda la jornada. Sun Zhigang, quien asistió a la carrera con su hijo, valoró la magnitud de la hazaña. El espectador aseguró: "Siento enormes cambios este año. Es la primera vez que los robots han superado a los humanos, y eso es algo que nunca imaginé".