19 de agosto de 2026 Inicio
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Instagram cambió tras 10 años y llueven las críticas de los usuarios por la polémica decisión

La modificación generó debate entre los usuarios de la red social. Meta defendió la decisión como parte de una renovación visual más amplia que continuará durante 2026.

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Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales.

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales.

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Instagram actualizó su logo por primera vez en una década, reemplazando la tradicional tipografía cursiva por un diseño más recto y simple, lo que generó una fuerte reacción negativa entre los usuarios de la red social. Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales, principalmente vinculadas a problemas de legibilidad en el nuevo diseño.

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.
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Hay que aclarar que esta renovación afecta únicamente al wordmark, es decir, el logotipo compuesto por el nombre escrito de la marca, mientras que el ícono cuadrado con la cámara y el característico degradado de colores permanece intacto sin modificaciones. Fue Adam Mosseri, responsable de la plataforma, quien explicó los motivos detrás de esta actualización, remarcando que se buscó renovar una imagen que llevaba prácticamente diez años sin cambios significativos.

Según Mosseri, el resultado final apunta a una versión más limpia y moderna, aunque conservando ciertas referencias al diseño anterior y al estilo artesanal que históricamente identificó a la aplicación. Desde Meta remarcaron que la decisión sobre la nueva tipografía no fue tomada de manera improvisada, sino que se exploraron cientos de alternativas antes de definir el resultado final, desde versiones completamente en mayúsculas hasta propuestas inspiradas en cámaras fotográficas o en escritura manual.

Qué cambió en el nuevo logo de Instagram

La principal diferencia entre el diseño anterior y el actual se percibe directamente en las letras que componen la palabra. Mientras que la versión previa utilizaba una escritura cursiva continua que le daba al conjunto una apariencia similar a una firma, el nuevo diseño introduce formas más cercanas a una tipografía minimalista y recta.

Dentro de esta renovación, letras como la "s", la "r" y la "g" mantienen sus curvas originales, mientras que el resto de los caracteres adoptan formas más duras y rectas. Esta mezcla de estilos generó una de las principales críticas de los usuarios, que aseguran que ambos diseños parecen competir dentro de la misma palabra, complicando su lectura.

Justamente esa apreciación derivó en un problema que no esperaba tener la marca, ya que buena parte de los usuarios asegura que la nueva "r" se asemeja demasiado a una "z", lo que provoca que, a primera vista, el logotipo pueda leerse como "Instagzam". También circularon otras interpretaciones erróneas como "Instazam" e "Irvstagzam", lo que dejó en claro una pérdida de legibilidad respecto al diseño anterior.

Pese a las críticas, otro sector de usuarios destacó que el nuevo diseño se percibe como más actual, valorando que todavía conserve elementos reconocibles de la identidad histórica de la aplicación. Al respecto, Jasmine Probst, directora de Diseño de Producto de Instagram, explicó que el objetivo fue lograr un logotipo más contundente y sencillo, capaz de mantener la personalidad de la marca mientras se moderniza su apariencia visual.

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