4 de octubre de 2026 Inicio
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PES 6 online en el navegador: con qué equipos del fútbol argentino se puede jugar

El clásico videojuego de fútbol puede jugarse nuevamente desde el navegador y ahora incorpora más de 100 equipos, entre ellos varios clubes argentinos que participaron del Apertura 2006.

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PES 6 online en el navegador: con qué equipos del fútbol argentino se puede jugar

El PES 6, uno de los videojuegos de fútbol más populares de su época, tiene una nueva versión adaptada para jugar directamente desde el navegador y permite disputar partidos online con otros usuarios. La actualización incorporó más de 100 equipos y mejoró el rendimiento general del juego, con especial atención puesta en las partidas multijugador.

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Entre los equipos disponibles aparecen 20 clubes argentinos que disputaron el Apertura 2006, entre ellos Boca, River, Vélez, Independiente, Racing, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Newell's, Rosario Central, Colón, Banfield, Arsenal, Argentinos Juniors y Godoy Cruz. También están incluidos Gimnasia, Nueva Chicago, Quilmes, Belgrano y Gimnasia de Jujuy.

El juego puede utilizarse desde cualquier navegador compatible, sin necesidad de instalar el videojuego original. Además, la actualización incorporó un sistema online basado en servidores dedicados y conexiones relay, con el objetivo de reducir el lag durante los partidos.

La versión web también sumó mejoras de rendimiento, una resolución 2X por defecto, nuevas salas para las partidas online y un mando táctil para jugar desde celulares. Los gráficos fueron optimizados mediante WebGL 2 y también se realizaron ajustes en el sonido y las cámaras de los partidos.

Dónde se puede jugar el PES 6 online y gratis

Para jugar al PES 6 online alcanza con ingresar a pes6.optijuegos y acceder a la versión adaptada para navegadores.

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