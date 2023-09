Los mejores trucos para que tus publicaciones de Instagram exploten de likes

En este contexto, el "me gusta" representa no solo un reconocimiento al esfuerzo invertido, sino también una forma de conectar con amigos y seres queridos. Sin embargo, no todo está en manos del creador de la publicación.

El algoritmo de plataformas como Instagram desempeña un papel determinante en la visibilidad y promoción de las publicaciones. El número de "likes" y visualizaciones está estrechamente relacionado con este algoritmo.

celular mujer freepik

Por lo tanto, entender su funcionamiento es esencial para optimizar la repercusión de nuestro contenido y el número de interacciones positivas.

Cómo funciona el algoritmo de Instagram

Con la intención de mostrar contenido relevante, Instagram evalúa diversas variables:

Datos de la publicación : ubicación, fecha, interacciones, entre otros.

: ubicación, fecha, interacciones, entre otros. Información del creador : nivel de interacción previo, cantidad de seguidores, etc.

: nivel de interacción previo, cantidad de seguidores, etc. Actividad del usuario : ayuda a predecir el interés en la publicación.

: ayuda a predecir el interés en la publicación. Relación entre el creador y el receptor: interacciones mutuas, visitas al perfil, mensajes directos, etc.

Trucos para que las publicaciones de Instagram exploten de likes

Considerando todos los ítems anteriores, hay algunas estrategias para mejorar la relación con el algoritmo de Instagram.

Creatividad

Diseñar contenidos únicos y llamativos es esencial. Mantener un perfil estéticamente agradable, promover interacción a través de las historias o innovar con sorteos puede marcar la diferencia.

Momento de publicación

Si bien no hay garantías, publicar en horarios de alta actividad puede incrementar tu visibilidad. Las herramientas analíticas te ayudarán a identificar estos momentos según tu audiencia.

mujer celular freepik

Priorizar los videos

Aunque los hashtags fueron cruciales en el pasado, ahora se recomienda ser más selectivo con ellos y enfocarse en videos, especialmente en los reels.

Buscar interacciones

Establecer un diálogo constante con tus seguidores es fundamental. Ya sea a través de mensajes, comentarios o cuestionarios, la comunicación regular es esencial.