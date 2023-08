El truco para saber quién entra a tu perfil en Instagram

La red social de Meta está basada en compartir fotografías e imágenes . La aplicación es propiedad de Facebook y tuvo un gran impacto entre jóvenes y no tan jóvenes.

A falta de poder leer la mente de la gente y saber qué es lo que piensan de nosotros, las redes sociales ofrecen la chance de exponer nuestra vida y que los demás den su opinión sobre ella.

Mucho o poco, muchos han estado pendientes de cuántos 'me gustas' tiene alguna foto u otra alguna vez. Pero siempre hay quienes desean ir un paso más allá y descubrir cómo hacer para averiguar quién visita su perfil de Instagram.

mujer con celular

Cómo saber quién entra a mi perfil en Instagram

En primer lugar, a pesar de la infinidad de páginas, aplicaciones y programas que dicen lo contrario, lo cierto es que no se puede saber quién visita tu Instagram, es imposible.

Lo recomendable es desconfiar de todas las páginas y aplicaciones que te lo prometen, es falso y muy probablemente sea un malware preparado para infectar tus dispositivos y expandirse entre tus contactos.

Así que si te surge la curiosidad tendrás que ser fuerte y resistir a la tentación. O no del todo, porque aunque no se pueda saber quién visita nuestro perfil y quién ve cada fotografía, más adelante te explicaremos un truco para saber quién visita tu Instagram.

Segundo, antes de explicarte cómo saber quién visita tu Instagram, queremos repetir que ninguna de las aplicaciones, páginas y programas que dicen hacerlo lo pueden hacer.

Instagram teléfono celular aplicación Pexels

Esa información es propiedad de Facebook y, a menos que la compañía quiera, y de momento no están por la labor, no podrás saber quién visita tu perfil y quién no.

Y no solo es que nunca lleguen a conocer la información que andaban buscando, es que a la que se instalan el programa, un malware entra en el smartphone o PC, usurpando toda la información personal del usuario y publicando spam en su nombre.

Aunque tarde o temprano estas aplicaciones son eliminadas de las tiendas de Google y Apple, ya se cuentan por miles los usuarios afectados, además, al cabo de un tiempo y bajo otro nombre aparece otra aplicación que logra pescar entre más incautos.

"Instadetector", "Who cares with me" o "InstaAgent" son algunas de las aplicaciones que han salido en los últimos años y que logran situarse entre las más descargadas de la App Store y de Google Play a causa de la ingenuidad de miles de usuarios que se las instalan pensando que les revelaran todos los secretos que desean conocer.

instagram redes sociales app ig celular freepik

Ahora queremos ofrecerte una solución fácil, segura y legal que, de hecho, ofrece el mismo Instagram:

Instagram actualmente tiene una nueva funcionalidad inspirada en otra de las grandes redes sociales de fotografía, Snapchat. La compañía propiedad de Facebook ha ampliado sus opciones dando la posibilidad a sus usuarios de hacer historias. Mediante el modo "historia" puedes subir una -o varias- fotos o vídeos, escribiendo o dibujando encima de ellas y añadirle distintos efectos.

Una vez ya has seleccionado la foto o el vídeo y has hecho lo que has querido con ella, la puedes colgar y tus seguidores la tendrán disponible durante las siguientes 24 horas.

Como dice el nombre, normalmente esta funcionalidad se usa a modo de historia, es decir, se van colgando distintas fotos o vídeos de manera que puedes narrar visualmente el trascurso de una actividad o una fiesta dónde sea que estés.

celular sorpresa mujer Freepik.

Y precisamente gracias a la historia podemos saber quién visita nuestro Instagram, pues si vamos la serie de fotos o vídeos que hemos colgado podemos ver el número de personas que lo han visitado.

En la historia aparece el número de personas que la visualizaron. Pero la aplicación no nos da únicamente un número, si nosotros clicamos encima podemos desplegar una pestaña en la que nos salen los perfiles de todas aquellas personas que han visualizado la historia.

Así, aunque no podamos obtener información sobre quién ve nuestro perfil, sí que podemos saber exactamente quién visita nuestro Instagram, al menos, los que miran nuestras historias.