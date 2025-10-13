Llega la herramienta más pedida a WhatsApp: se podrán resumir mensajes de grupos con Inteligencia Artificial

La red social WhatsApp lanzó la herramienta más esperada y pedida por los usuarios, ya que se podrán resumir los mensajes de grupos mediante Inteligencia Artificial y esto ayudará a obtener más respuestas en las conversaciones con un sinfín de texto.
En las últimas horas, la empresa Meta Platforms anunció que WhatsApp incorporará la función Resúmenes de Mensajes. Esto quiere decir que van a implementar Meta AI en las conversaciones que no quieran ser leídas por los usuarios, ya que resumirá de forma veloz a todos los mensajes no leídos en un chat.
A través de un GIF compartido en redes sociales, evidenciaron que su uso será clave en los grupos donde se envían muchos mensajes, ya que se podrá resumir una conversación extensa para no tener que leerla. Así, se trata de una de las herramientas más pedidas por las millones de personas que utilizan la aplicación en su día a día.
De igual manera, la empresa aclaró: "Meta AI y algunas experiencias actualmente solo están disponibles en países limitados y es posible que aún no estén disponibles para usted, incluso si otras personas en su país tienen acceso". Además, agregaron que solo está habilitada para los idiomas inglés, indonesio, portugués y español.
Cómo usar Meta AI para resumir mensajes en WhatsApp
A través de su sitio web oficial, WhatsApp se encargó de revelar qué se debe hacer para activar la flamante herramienta (faq.whatsapp.com/9004571389643912).
Sin vueltas, explicaron: "Una vez que tengas suficientes mensajes sin leer, podrás resumirlos. Para ello, se te pedirá que aceptes los términos y condiciones y deberás pulsar 'Continuar'". Tras esto, agregaron los tres pasos, los cuales son iguales para Android e iOS:
- Abra el chat individual o grupal con los mensajes que desea resumir.
- Toque (#) mensajes no leídos encima de sus mensajes no leídos (si aún no lo has hecho, se te pedirá que aceptes los términos y toques 'Continuar').
- El resumen se mostrará en el chat.