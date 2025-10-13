Llega la herramienta más pedida a WhatsApp: se podrán resumir mensajes de grupos con Inteligencia Artificial La red social busca dar el golpe definitivo a su competencia luego de introducir una de las funciones más esperadas por los usuarios. Por







WhatsApp anunció la llegada de la función Resúmenes de Mensajes. Meta

La red social WhatsApp lanzó la herramienta más esperada y pedida por los usuarios, ya que se podrán resumir los mensajes de grupos mediante Inteligencia Artificial y esto ayudará a obtener más respuestas en las conversaciones con un sinfín de texto.

En las últimas horas, la empresa Meta Platforms anunció que WhatsApp incorporará la función Resúmenes de Mensajes. Esto quiere decir que van a implementar Meta AI en las conversaciones que no quieran ser leídas por los usuarios, ya que resumirá de forma veloz a todos los mensajes no leídos en un chat.

A través de un GIF compartido en redes sociales, evidenciaron que su uso será clave en los grupos donde se envían muchos mensajes, ya que se podrá resumir una conversación extensa para no tener que leerla. Así, se trata de una de las herramientas más pedidas por las millones de personas que utilizan la aplicación en su día a día.

Embed Whatsapp anuncia que empieza a incorporar la función: "Resúmenes de Mensajes".

- Es una opción que usa Meta IA para resumir rápido los mensajes no leídos en un chat, para tener una idea de lo que está sucediendo.

- Es ideal en grupos cuando te perdes una conversación extensa pic.twitter.com/nkOWNIaBLo — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) October 13, 2025

De igual manera, la empresa aclaró: "Meta AI y algunas experiencias actualmente solo están disponibles en países limitados y es posible que aún no estén disponibles para usted, incluso si otras personas en su país tienen acceso". Además, agregaron que solo está habilitada para los idiomas inglés, indonesio, portugués y español.