12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial identificó los cinco emojis de WhatsApp que podrían interpretarse como señales de una posible infidelidad.

Por
Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

En la era de la comunicación digital, los emojis de WhatsApp dejaron de ser simples adornos para convertirse en un lenguaje propio. Estos íconos transmiten emociones, intenciones y matices que a veces las palabras no pueden expresar. Sin embargo, un reciente análisis impulsado por inteligencia artificial se enfocó en un uso mucho más controvertido de estos símbolos, especialmente dentro del ámbito de las conversaciones de pareja.

En un contexto donde el estrés es cada vez más común, un entorno que prioriza la calma y la conexión con la naturaleza cobra un valor especial.
Te puede interesar:

Cuáles son las ciudades más lindas del mundo según la inteligencia artificial

El estudio, basado en el análisis de patrones de texto y frecuencia de uso, buscó determinar si existe una relación entre ciertos emojis y comportamientos asociados al engaño. La hipótesis central sostiene que quienes intentan ocultar una infidelidad desarrollan un lenguaje encubierto para evitar ser descubiertos. La inteligencia artificial examinó miles de conversaciones, identificando cómo algunos íconos se repiten en contextos donde la comunicación busca disimular una doble intención o mantener un vínculo oculto.

Los resultados sorprendieron incluso a los especialistas, ya que los emojis vinculados a la infidelidad no siempre corresponden a los típicamente románticos o sugestivos. Por el contrario, se descubrió que muchos de ellos, aparentemente inofensivos, funcionan como códigos secretos entre personas que buscan mantener la discreción. Este hallazgo revela cómo, en la era digital, los gestos más cotidianos pueden adquirir significados ocultos, transformando los mensajes en un complejo juego de interpretación emocional y engaño.

emojis

Cuáles son los emojis que utilizan las personas infieles en Whatsapp según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó miles de conversaciones de WhatsApp y determinó que ciertos emojis son utilizados con frecuencia por personas que buscan ocultar una relación paralela o mantener una comunicación con doble sentido. Según este estudio, algunos íconos que parecen inocentes pueden convertirse en señales encubiertas dentro del chat, funcionando como un lenguaje secreto entre quienes buscan mantener su infidelidad en reserva.

El análisis partió de la observación de patrones de conducta digital y el contexto en que estos emojis aparecen. La IA identificó que los usuarios infieles tienden a usar determinados íconos de forma repetida, especialmente aquellos que pueden expresar cariño, deseo o complicidad sin necesidad de palabras explícitas. Estos símbolos se vuelven útiles para mantener la conexión emocional y, al mismo tiempo, pasar desapercibidos frente a una posible revisión de mensajes por parte de la pareja formal.

Uno de los emojis más recurrentes es el de la cara guiñando un ojo, que suele emplearse para sugerir picardía o una intención ambigua. Aunque su uso cotidiano es común y no necesariamente implica algo oculto, en el contexto de una conversación secreta puede interpretarse como un gesto cómplice. Su función es mantener un tono de juego o insinuación sin despertar sospechas.

Otro de los emojis señalados por la inteligencia artificial es el del fuego, utilizado para expresar deseo o atracción. Su presencia en intercambios frecuentes entre dos personas puede ser indicio de un vínculo emocional o físico más allá de la amistad. Este ícono se emplea también para reforzar elogios, insinuaciones o comentarios con carga romántica o sexual, funcionando como una forma de coqueteo moderno.

El emoji de la berenjena aparece como uno de los más evidentes dentro de las conversaciones analizadas. Su uso, asociado a insinuaciones sexuales, es común en mensajes que buscan mantener un tono erótico. Según la inteligencia artificial, este símbolo se emplea a menudo entre personas que sostienen un vínculo clandestino, ya que permite comunicar deseo sin utilizar palabras directas que delaten la intención.

WhatsApp
Qué significa el emoji de WhatsApp de la bandera roja

Qué significa el emoji de WhatsApp de la bandera roja

El emoji del corazón negro también figura entre los más utilizados en este tipo de chats. A diferencia del corazón rojo, que expresa amor genuino, el negro se relaciona con una pasión secreta o prohibida. Su aparición constante puede representar la conexión emocional entre dos personas que mantienen una relación oculta, cargada de deseo, misterio o complicidad fuera de los límites de una pareja estable.

Por último, la inteligencia artificial destaca el emoji del diablito violeta, usado para reflejar picardía o un comportamiento travieso. Este ícono se asocia con mensajes de tono insinuante o provocador, empleados para mantener viva la tensión entre quienes buscan ocultar una relación. En conjunto, estos emojis forman parte de un lenguaje no verbal que revela cómo la tecnología y las emociones pueden entrelazarse, incluso en los espacios más íntimos y discretos de la comunicación digital.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La IA hizo un listado sobre los nombres más lindos y dulces para tu bebé.

Qué nombres son los mejores si vas a tener un hijo según la inteligencia artificial

tomo postura: la inteligencia artificial revelo de que pais son realmente las arepas

Tomó postura: la inteligencia artificial reveló de qué país son realmente las arepas

Los mejores árboles que florecen en primavera según la IA.

Florecen en primavera: cuál es el mejor árbol de todos según la inteligencia artificial

Reconvertirse profesionalmente no implica abandonar la experiencia previa.

Cuáles son los cursos ideales para reconvertir tu carrera profesional según la inteligencia artificial

Los armarios ya pronto tendrán un nuevo aspecto y función gracias a la inteligencia artificial.

Así es el armario con IA que te cuida la ropa: es espectacular

La automatización está transformando el mercado laboral y generando la necesidad de nuevas habilidades. Por eso, estas competencias serán clave para destacar en tu carrera profesional.

Estas son las carreras ideales para estudiar ahora y trabajar en 2030 según la inteligencia artificial

Rating Cero

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.
play

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

últimas noticias

La configuración es reversible y ofrece mayor control sobre la información personal.

Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

Hace 5 minutos
Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Hace 16 minutos
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Hace 25 minutos
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

Hace 37 minutos
play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

Hace 41 minutos