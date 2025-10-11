Así es el procedimiento para escanear documentos en WhatsApp para mandarlos como PDF

Cómo aprovechar la nueva función de la app de mensajería.

WhatsApp incorporó recientemente una función que permite escanear documentos directamente desde la aplicación y enviarlos como archivos PDF. Esta herramienta agiliza el intercambio de información y evita la necesidad de recurrir a aplicaciones externas o dispositivos adicionales.

La novedad está disponible en las versiones más recientes de la app tanto para Android como para iOS, y su implementación se realiza de manera gradual. Para acceder a ella, es importante mantener WhatsApp actualizado, ya que forma parte de las mejoras que Meta lanzó en las últimas actualizaciones.

El proceso es sencillo y gratuito, pensado para que cualquier usuario pueda digitalizar documentos físicos con solo utilizar la cámara del celular. En pocos pasos, es posible escanear, ajustar la imagen y compartir el archivo en formato PDF sin salir del chat.

celular whatsapp

Cómo escanear documentos en WhatsApp para enviarlos como PDF Para escanear documentos en Whatsapp para enviarlos como PDF hay que seguir esta serie de pasos:

Ingresar al chat o conversación donde se desea enviar el documento. Pulsar el icono de clip o adjuntar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Seleccionar la opción “Documento” del menú que aparece. Elegir la alternativa “Escanear documento”, disponible en la parte inferior del listado. La cámara se activará en modo escáner. Se puede optar por el modo automático, que detecta y captura el documento de forma directa, o el modo manual, en el que el usuario toma la foto cuando lo desee. Ajustar los bordes o recortes según sea necesario, y aplicar filtros o rotaciones si se desea mejorar la legibilidad. Confirmar con el botón “OK” y, antes de enviar, se puede agregar un comentario al archivo. Finalmente, presionar “Enviar”. El destinatario recibirá el documento en formato PDF, listo para visualizar o guardar. Esta actualización convierte a WhatsApp en una herramienta más completa, ideal para gestionar trámites o documentos de manera rápida y segura desde el celular.