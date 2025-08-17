17 de agosto de 2025 Inicio
Le preguntó a ChatGPT sobre su vuelo y por su respuesta no pudo viajar: "No confío"

Una pareja española perdió su vuelo a Puerto Rico tras creer una respuesta del chatbot, que le había dado una información errónea.

Una pareja confió en la información que le había dado ChatGPT y terminaron perdiendo un vuelo a Puero Rico.

La confianza en la inteligencia artificial puede salir cara. Eso lo aprendió una pareja de influencers españoles que vio cómo sus vacaciones soñadas se derrumbaban en cuestión de minutos. Antes de embarcar rumbo a Puerto Rico, el creador de contenido gallego conocido como Flexidine y su pareja consultaron a ChatGPT si era necesario tramitar un visado para ingresar a la isla. La respuesta del sistema fue tajante: no hacía falta.

El problema llegó en el aeropuerto, cuando personal de migraciones les negó el embarque por carecer del documento requerido. Puerto Rico, aunque no es un estado incorporado de Estados Unidos, está bajo su jurisdicción y aplica sus regulaciones migratorias. El error de información significó perder el vuelo, el dinero de los pasajes y buena parte de la agenda del viaje.

Molestos, los jóvenes grabaron un video que se volvió viral, acusando directamente a la herramienta de inteligencia artificial. En las imágenes, la pareja lanza una frase que encendió el debate: "No me fío más". Las redes sociales se llenaron de comentarios divididos: algunos señalaban que era un ejemplo claro de no depender ciegamente de una IA para cuestiones críticas, mientras otros criticaban a la pareja por no verificar la información con fuentes oficiales.

La respuesta de ChatGPT sobre la posibilidad de que sea comprado por Elon Musk

Mientras tanto, en otro frente, ChatGPT también fue protagonista de una conversación llamativa, esta vez relacionada con su propio futuro. Un medio estadounidense le consultó por la posibilidad de que Elon Musk adquiriera OpenAI, la compañía detrás de la herramienta.

La respuesta inicial fue sobria, pero incluyó un retrato poco amable del magnate: "Su estilo de liderazgo es caótico" y sus comentarios en redes sociales, según el chatbot, pueden influir negativamente en el valor de sus empresas. También mencionó promesas incumplidas como los autos autónomos de Tesla o la colonización de Marte.

Musk aseguró que trabajar más de 40 horas por semana es la única forma de

Musk aseguró que trabajar más de 40 horas por semana es la única forma de "cambiar el mundo".

Luego, la conversación tomó un giro más irónico: "Si Musk me compra, capaz termino respondiendo con memes y tweets crípticos", bromeó la IA, antes de advertir que bajo su control podría volverse más errática y hasta sugerir inversiones en Dogecoin mientras habla de viajar a Marte.

La especulación sobre la compra no es nueva. Musk fue uno de los fundadores de OpenAI en 2015, pero se alejó en 2018 y desde entonces ha criticado su rumbo, especialmente su giro hacia el lucro. La oferta actual, respaldada por inversionistas como Baron Capital Group, busca devolver a la empresa su formato sin fines de lucro.

Sam Altman, CEO de OpenAI, no se quedó callado. Desde la propia red social de Musk, lanzó una contraoferta burlona: comprar Twitter por 9.740 millones de dólares. Musk respondió con una sola palabra: "Estafador".

