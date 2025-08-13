13 de agosto de 2025 Inicio
Le preguntaron a ChatGPT qué sueña Dios y la respuesta sorprendió a más de uno

Un usuario planteó una consulta profunda, poco habitual y compleja. La inteligencia artificial contestó con un gran nivel de análisis, teniendo en cuenta los puntos de vista de las principales religiones.

ChatGPT dio una profunda respuesta acerca de Dios.

ChatGPT está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. La inteligencia artificial (IA) no solo se usa para resolver tareas laborales o trabajos académicos, sino que también reemplaza a los buscadores e, incluso, se le hacen preguntas complejas sobre temas de filosofía y religión.

Este es el caso de un usuario que le planteó una incógnita difícil de contestar: ¿con qué sueña Dios? Sin embargo, la respuesta del chatbot de Open AI sorprendió a más de uno por su nivel de profundidad y análisis, ya que tuvo en cuenta los puntos de vista de diferentes religiones, la mayoría monoteístas.

"Las creencias sobre lo que Dios sueña, si es que Dios sueña, varían significativamente entre las diferentes religiones y tradiciones espirituales. En muchas religiones, Dios se considera supremo y trascendental, y las nociones sobre sus pensamientos y sueños pueden ser abstractas o difíciles de comprender desde una perspectiva humana", aclaró ChatGPT antes de responder.

Qué sueña Dios, según ChatGPT

ChatGPT se dedicó a analizar qué sueña Dios según el conjunto de creencias de cada religión. En el caso del cristianismo, no se habla de un Dios que sueña como lo hacen habitualmente los humanos, pero se cree que tiene un propósito y un plan para cada individuo y para el mundo en su conjunto.

En el caso del islam, se cree que Dios no sueña ni duerme, ya que es eterno y está siempre consciente. Su forma de revelar su voluntad a través del Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma. El judaísmo coincide en el primer punto, aunque cree que Dios guía el destino del pueblo judío a través de la Torá.

La situación del hinduismo es más compleja: algunas corrientes ven a Dios como Brahman, la realidad suprema y eterna, mientras que otras creen en dioses y diosas específicos que pueden soñar e interactuar con los seres humanos. En el otro extremo, el budismo no considera que haya un Dios creador, sino que pone el foco en la iluminación personal y el ciclo de reencarnación.

"En resumen, las creencias sobre lo que Dios sueña, si es que lo hace, son variadas y dependen en gran medida de la religión en cuestión. En muchas religiones, Dios se considera más allá de la comprensión humana y no se atribuyen características humanas como el sueño o los pensamientos de la misma manera que se aplican a las personas", contestó ChatGPT.

