iPhone Duo: qué hacer con la capa mate cuando aparezcan marcas en la pantalla plegable La firma creó una superficie de nanotextura para reducir reflejos y disimular el pliegue. Ante el desgaste, esa pieza puede renovarse mediante un servicio técnico y retirarla en casa puede dañar la estructura interna. Por Agregar C5N en









El nuevo iPhone Duo incorpora una pantalla plegable con una lámina mate que requiere cuidados especiales. Web

El primer teléfono plegable de Apple, denominado iPhone Duo, tendrá una pantalla interna de 7,6 pulgadas que incorpora una superficie mate de nanotextura. Ante la aparición de marcas o desgaste, la compañía desarrolló una cobertura reemplazable, aunque la manipulación por cuenta propia puede poner en riesgo la estructura del panel flexible.

La pantalla interna fue desarrollada con una construcción multicapa que combina distintos materiales para acompañar el movimiento de apertura y cierre. Según explicó Infobae, Apple asegura que la cubierta superior, fabricada con un polímero específico, ofrece una rigidez hasta un 40% superior a la del estándar de la industria y suma un tratamiento resistente a los arañazos.

El acabado de nanotextura cumple además una función visual: reduce los reflejos y hace menos perceptible la marca que aparece en la zona central del dispositivo cuando está abierto. Por eso, una alteración en esa superficie puede llamar especialmente la atención con el paso del tiempo, pero no significa necesariamente que el panel completo haya quedado dañado.

La lámina mate del iPhone Duo cumple una función clave para proteger y mejorar la experiencia de uso de la pantalla. Web Cómo funciona la cubierta de la pantalla plegable del iPhone Duo Kate Bergeron, vicepresidenta de Ingeniería de Hardware de Apple, explicó que la compañía dedicó un trabajo específico a extender la duración de esta superficie y confirmó que puede sustituirse cuando pierda sus condiciones originales. La posibilidad de cambio permite atender el desgaste sin reemplazar todo el módulo flexible del equipo.

La diferencia con un protector convencional resulta central para entender la advertencia. En un teléfono tradicional, una película o mica puede retirarse sin intervenir sobre la pantalla; en el iPhone Duo, la cubierta está asociada al diseño del panel interno y debe manipularse con un procedimiento de reparación. Levantar una esquina con una uña o una herramienta puede trasladar el problema hacia capas más delicadas.