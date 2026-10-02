Microsoft lanzó Windows 11 26H2: todas las novedades en inteligencia artificial, seguridad y personalización La nueva actualización anual del sistema operativo ya se encuentra disponible. Se instala de forma rápida mediante un paquete ligero e incluye un agente de IA en Configuración y medidas avanzadas de protección. Por Agregar C5N en









El sistema operativo Windows 11 es el más utilizado en el mundo.

Microsoft lanzó oficialmente la versión 26H2 de Windows 11, orientada a usuarios con las versiones 24H2 y 25H2 en sus equipos. A diferencia de las reinstalaciones masivas tradicionales, esta entrega se distribuye como un "paquete de habilitación" (enablement package) de tamaño reducido que activa funciones integradas en el sistema durante actualizaciones mensuales anteriores. Gracias a esta arquitectura, la descarga se completa de forma optimizada y solo requiere un único reinicio del equipo.

En el campo de la inteligencia artificial, la actualización añade un agente inteligente dentro de la aplicación de Configuración que interpreta comandos en lenguaje natural para buscar y modificar ajustes. A su vez, el Administrador de tareas estrena una sección específica para el monitoreo en tiempo real de la NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), lo que permite evaluar la carga de trabajo del hardware de IA. Adicionalmente, la barra de tareas suma accesos y herramientas dedicadas a seguir el progreso de tareas inteligentes.

https://t.co/Ff36zsv1as — Windows Update (@WindowsUpdate) September 29, 2026 En cuanto al diseño y la experiencia de uso, el menú Inicio ofrece mayor flexibilidad al permitir elegir entre distintos tamaños, ocultar secciones de aplicaciones e incluso esconder la foto de perfil y el nombre de la cuenta. Por su parte, la barra de tareas añade la posibilidad de reubicarse en cualquier borde de la pantalla (arriba, abajo, izquierda o derecha) y ofrece un modo compacto, lo que se complementa con mejoras en el Explorador de archivos y una Búsqueda con carpetas frecuentemente indexadas.

El apartado de seguridad introduce Administrator Protection, un mecanismo pensado para mitigar vulnerabilidades al conceder privilegios elevados únicamente cuando son estrictamente necesarios y bajo autenticación con Windows Hello. Asimismo, la plataforma amplió la compatibilidad de Windows Hello con más lectores de huellas digitales y sumó capas de protección para la identidad, los dispositivos y las aplicaciones.

La distribución se lleva a cabo de forma gradual a través de Windows Update para quienes habiliten la opción de recibir actualizaciones tan pronto estén disponibles. Para instalaciones desde cero, reparaciones o despliegues empresariales, Microsoft puso a disposición las imágenes ISO oficiales para procesadores AMD64 y Arm64, además de renovar la herramienta Media Creation Tool para generar unidades USB de arranque.

La comparación entre Windows 11 25H2 y 26H2 mostró una liberación de 1,6 GB de RAM en un equipo con 32 GB de memoria.