Bill Gates se sumó a las alertas por el descontrol de la Inteligencia Artificial: "Completamente irresponsables"

El fundador de Microsoft reclamó controles obligatorios para el desarrollo de la inteligencia artificial y alertó sobre posibles usos vinculados con fraudes financieros, bioterrorismo y otros riesgos para la sociedad.

Bill Gates volvió a expresar su preocupación por el avance de la inteligencia artificial y reclamó que el desarrollo de estas tecnologías esté acompañado por mecanismos de seguridad y supervisión. El fundador de Microsoft calificó de “completamente irresponsables” los desarrollos que avanzan sin salvaguardas y pidió a los legisladores que establezcan controles obligatorios para reducir los riesgos asociados a sistemas cada vez más autónomos.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC, Gates señaló que las autoridades deberían intervenir para definir marcos de seguridad destinados a limitar posibles usos perjudiciales de las herramientas de inteligencia artificial. Entre los escenarios que mencionó aparecen el fraude financiero y el bioterrorismo, dos de las amenazas que, según su perspectiva, requieren una respuesta preventiva.

Las declaraciones se producen en medio de un debate creciente sobre los límites que deberían aplicarse al desarrollo de sistemas capaces de ejecutar tareas con un grado cada vez mayor de autonomía. Uno de los episodios que alimentó la discusión fueron los ataques realizados por agentes de IA sin supervisión humana directa, entre ellos la intrusión de sistemas de OpenAI en la plataforma Hugging Face.

A ese episodio se sumaron las declaraciones de un exinvestigador vinculado con OpenAI y Anthropic , dos de las principales organizaciones dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial. El especialista sostuvo que dentro de la industria existen desarrolladores que consideran posible que estos sistemas tengan consecuencias extremas para la humanidad durante esta misma década.

Desde entonces, distintas figuras del sector tecnológico y del ámbito político se pronunciaron sobre los riesgos asociados a la evolución de la IA. Entre ellos estuvieron Sam Altman y Dario Amodei, responsables de OpenAI y Anthropic , respectivamente, además de Donald Trump, representantes de Naciones Unidas y el rey Carlos III del Reino Unido.

Las principales preocupaciones de Bill Gates sobre la Inteligencia Artificial

Gates también puso en duda la efectividad de recurrir únicamente a mecanismos de emergencia para detener estos sistemas. En su opinión, las autoridades deben anticiparse y establecer reglas de supervisión, aun cuando reconoció que una mayor intervención estatal implicará nuevas cargas administrativas para las empresas. Al mismo tiempo, sostuvo que esos controles no necesariamente deberían traducirse en una desaceleración significativa de la innovación.

La preocupación por el posible uso de la IA en el desarrollo de armas biológicas también cuenta con antecedentes recientes. Anthropic difundió un informe en el que reconoció que investigadores utilizaron sus modelos para explorar, eventualmente, el diseño de armas biológicas.

No es la primera vez que Gates advierte sobre este escenario. En una conversación reciente con The New York Times, sostuvo que la inteligencia artificial representa una amenaza importante tanto para el empleo como para la vida humana y consideró que abordar sus riesgos debería convertirse en “la principal prioridad del mundo”. También afirmó que la industria tiende a minimizar deliberadamente el problema debido a los enormes intereses económicos involucrados.