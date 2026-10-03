Incomodísimo momento: Brenda Asnicar se enojó con Andy Kusnetzoff en pleno vivo y le pidió que se vaya La actriz estuvo de invitada junto con Laura Esquivel en Perros de la calle y se enfureció porque se sintió interrumpida en varias ocasiones. Pero no se guardó nada y confrontó en el programa. Agregar C5N en









Incómodo momento al aire. Redes sociales

En el programa de Andy Kusnetzoff, Perros de la Calle, invitaron a Brenda Asnicar y Laura Esquivel para presentar Amigas del corazón World Tour, el espectáculo para recordar Patito Feo. Pero la entrevista se volvió incómoda porque la actriz que interpretaba a Antonella se quejó de que la interrumpían y, desde entonces, el aire se cortaba con tijeras y fue tan tenso que hasta le pidió "en broma" que se vayan.

Uno de los primeros momentos de tensión ocurrió cuando Andy reveló que Brenda desconocía que el programa, además de salir por radio, también se transmitía por streaming. La situación molestó a la actriz, que no se sentía preparada para aparecer frente a las cámaras. Más tarde, la conversación derivó hacia su historia familiar y sus abuelos radicados en Venezuela, hasta que Cayetano le preguntó: “¿Tu abuelo dejó a tu abuela?”. La respuesta de Brenda con ironía: “¿Qué te importa? Ahre”.

El momento más fuerte llegó cuando Asnicar cuestionó las constantes interrupciones durante la entrevista y explicó que le costaba desarrollar sus ideas. “Tengo problemas de atención y estos no paran de hablar”, lanzó, en referencia a Andy y Cayetano. La respuesta de Kusnetzoff no tardó: “¿Querés que nos vayamos? Me lo decís una vez más, nos levantamos y nos vamos”.

“¿Sabés qué me está pasando? Que quiero contestarles”, respondió Brenda, mientras la tensión aumentaba en el estudio. En medio de la situación, Laura intentó explicar su postura y mantenerse al margen del conflicto: “Siento que le corto la alegría a todos porque yo respondo de manera ordenada y el chiste se corta”.

Finalmente, Brenda planteó que el problema estaba relacionado con la participación de las mujeres durante la entrevista y cuestionó que solo los hombres de la mesa pudieran hablar. “Porque no puede hablar ni Rochi (Igarzábal), ni Laura, ni yo”, sostuvo. Así, lo que había comenzado como una entrevista para presentar el nuevo espectáculo terminó con varios momentos de tensión entre la actriz y los integrantes del programa.