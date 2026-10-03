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Incomodísimo momento: Brenda Asnicar se enojó con Andy Kusnetzoff en pleno vivo y le pidió que se vaya

La actriz estuvo de invitada junto con Laura Esquivel en Perros de la calle y se enfureció porque se sintió interrumpida en varias ocasiones. Pero no se guardó nada y confrontó en el programa.

Incómodo momento al aire.

Incómodo momento al aire.

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En el programa de Andy Kusnetzoff, Perros de la Calle, invitaron a Brenda Asnicar y Laura Esquivel para presentar Amigas del corazón World Tour, el espectáculo para recordar Patito Feo. Pero la entrevista se volvió incómoda porque la actriz que interpretaba a Antonella se quejó de que la interrumpían y, desde entonces, el aire se cortaba con tijeras y fue tan tenso que hasta le pidió "en broma" que se vayan.

Una conductora no soporta a un colega de Telefe.
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Uno de los primeros momentos de tensión ocurrió cuando Andy reveló que Brenda desconocía que el programa, además de salir por radio, también se transmitía por streaming. La situación molestó a la actriz, que no se sentía preparada para aparecer frente a las cámaras. Más tarde, la conversación derivó hacia su historia familiar y sus abuelos radicados en Venezuela, hasta que Cayetano le preguntó: “¿Tu abuelo dejó a tu abuela?”. La respuesta de Brenda con ironía: “¿Qué te importa? Ahre”.

El momento más fuerte llegó cuando Asnicar cuestionó las constantes interrupciones durante la entrevista y explicó que le costaba desarrollar sus ideas. “Tengo problemas de atención y estos no paran de hablar”, lanzó, en referencia a Andy y Cayetano. La respuesta de Kusnetzoff no tardó: “¿Querés que nos vayamos? Me lo decís una vez más, nos levantamos y nos vamos”.

“¿Sabés qué me está pasando? Que quiero contestarles”, respondió Brenda, mientras la tensión aumentaba en el estudio. En medio de la situación, Laura intentó explicar su postura y mantenerse al margen del conflicto: “Siento que le corto la alegría a todos porque yo respondo de manera ordenada y el chiste se corta”.

Finalmente, Brenda planteó que el problema estaba relacionado con la participación de las mujeres durante la entrevista y cuestionó que solo los hombres de la mesa pudieran hablar. “Porque no puede hablar ni Rochi (Igarzábal), ni Laura, ni yo”, sostuvo. Así, lo que había comenzado como una entrevista para presentar el nuevo espectáculo terminó con varios momentos de tensión entre la actriz y los integrantes del programa.

Levantaron PH: Podemos Hablar a pocos días de su regreso: se filtró el verdadero motivo

A poco tiempo del regreso de una nueva temporada de PH: Podemos Hablar, las autoridades de Telefe tomaron una drástica determinación que sacudió la programación habitual del fin de semana. Según confirmaron fuentes allegadas a la señal de las tres pelotas, el emblemático ciclo conducido por Andy Kusnetzoff no saldrá al aire este sábado 3 de octubre por el partido de la Selección argentina ante Burkina Faso.

Sin embargo, los movimientos de la grilla no se limitarán únicamente a la jornada del sábado. La reestructuración continuará el martes 6 de octubre, fecha en la que tampoco se emitirá una nueva entrega de MasterChef Celebrity. En este caso, será por el encuentro del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, en la despedida de Lionel Messi ante Benín. Las altas esferas del canal decidieron volcar todos sus recursos técnicos y humanos en una transmisión especial que comenzará desde las primeras horas de la mañana directamente desde las instalaciones del Estadio Monumental.

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