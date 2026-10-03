3 de octubre de 2026 Inicio
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Así es la producción masiva de los camiones de Tesla: cuantos espera tener por año

La automotriz estadounidense comenzó la producción masiva del Semi, su camión eléctrico, en una nueva planta de Nevada.

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Tesla avanza con la producción de sus camiones eléctricos

Tesla avanza con la producción de sus camiones eléctricos, que buscan ampliar la presencia de la compañía en el transporte de carga.

  • Tesla Semi: cómo es el camión eléctrico y qué características tiene.
  • Autonomía: cuántos kilómetros puede recorrer según la versión.
  • Producción: dónde se fabricará y cuál es la capacidad máxima de la nueva planta.
  • Tecnología: cómo funciona su sistema de carga rápida.
  • Cambios: qué diferencias tiene la versión de producción respecto del modelo presentado en 2017.

Así es la producción masiva de los camiones de Tesla: la firma de Elon Musk comenzó la producción a gran escala de su camión eléctrico Semi en una nueva planta ubicada en Sparks, Nevada, casi una década después de que Elon Musk presentara el vehículo, ¿cuántos espera tener por año?

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La compañía comenzó con entregas limitadas del Semi en diciembre de 2022, cuando los primeros ejemplares llegaron a PepsiCo. Sin embargo, el salto hacia una fabricación industrial a gran escala recién se concretó con la puesta en marcha de la nueva planta.

Tesla no confirmó un precio oficial durante el evento de lanzamiento. Sin embargo, el material citado señala que el Semi de largo alcance es cotizado en alrededor de USD 290.000, mientras que la versión de autonomía estándar ronda los USD 260.000. Esos valores representan un aumento respecto de los USD 180.000 anunciados por Tesla en 2017.

Como son los camiones eléctricos de Tesla y de qué forma se producirán

El Tesla Semi es un camión eléctrico diseñado para el transporte de cargas pesadas y cuenta con dos versiones de autonomía: una estándar de 523 kilómetros y otra de largo alcance de 805 kilómetros. Ambas tienen una capacidad máxima de carga de 82.000 libras. La versión que comenzó a producirse en Nevada pesa unos 450 kilos menos que el prototipo presentado originalmente en 2017 y también incorpora dirección eléctrica sin bombas hidráulicas.

La fabricación a gran escala se realiza en una nueva planta de 167.000 metros cuadrados ubicada en Sparks, Nevada, junto a la Gigafactory de la compañía. Las instalaciones fueron diseñadas para alcanzar una capacidad máxima de 1.000 camiones por semana, o unas 50.000 unidades al año.

Uno de los cambios que permitió avanzar hacia la producción masiva fue la fabricación de las celdas 4680 utilizadas por el Semi dentro del mismo complejo de Sparks. Durante los primeros años, Tesla había mantenido una producción limitada debido, entre otros factores, a las dificultades para disponer de suficientes baterías.

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