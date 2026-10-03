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Cuánto cuesta el bolso Chanel que lució Lamine Yamal en su regreso a la Selección de España

El futbolista eligió una combinación de lujo con dos piezas que se destacaron por su diseño y sus llamativos detalles.

Conocé cuánto cuesta el bolso Chanel que llevó Lamine Yamal a la Selección de España.

Conocé cuánto cuesta el bolso Chanel que llevó Lamine Yamal a la Selección de España.

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  • Lamine Yamal llevó dos bolsos Chanel en su vuelta a la Selección de España.
  • El modelo principal es un clásico de la firma francesa en tono rosa chicle.
  • La segunda pieza es más pequeña y aparece en color amarillo.
  • Ambos accesorios tienen un alto valor y forman una lujosa combinación.

Lamine Yamal llegó a la concentración de la Selección de España con un look relajado, pero hubo un accesorio que se llevó buena parte de la atención. El futbolista eligió un bolso Chanel en color rosa chicle, acompañado por otro modelo más pequeño. La combinación se destacó por sus colores y por tratarse de dos piezas de una de las firmas de lujo más reconocidas. Además, el conjunto tiene un valor que supera ampliamente los 10.000 euros.

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Estos son los dos bolsos Chanel que lució Lamine Yamal.

Estos son los dos bolsos Chanel que lució Lamine Yamal.

El bolso principal es un Chanel 2.55, un modelo creado por Gabrielle Chanel en 1955 y considerado uno de los diseños clásicos de la marca francesa. La pieza mantiene varios de sus detalles originales, como el acolchado, la cadena dorada y el cierre Mademoiselle. En el caso del que llevó Yamal, el tradicional diseño aparece en un llamativo tono rosa chicle. Su precio está valorado en 10.500 euros.

A ese bolso se suma una segunda pieza de Chanel, bastante más chica y en color amarillo. Se trata del Mini Square Single Flap de piel de cordero, cuyo valor es de 3.800 euros. Al llevar ambos juntos, las cadenas quedan superpuestas y pueden hacer que parezcan un solo accesorio, sin embargo, son dos bolsos diferentes.

Así es el bolso de Lamine Yamal

El Chanel 2.55 que eligió Yamal se caracteriza por su formato acolchado y la clásica cadena de eslabones. Su diseño nació hace más de siete décadas y se convirtió en una de las piezas más reconocibles de la firma. La versión que llevó el futbolista conserva esa estética tradicional, aunque suma el color rosa chicle, que le da una apariencia mucho más llamativa. El tono también se aleja de las versiones más clásicas en colores oscuros o neutros.

Los modelos son el Chanel 2.55 y el Mini Square Single Flap, que combinados superan los 10.000 euros.

Los modelos son el Chanel 2.55 y el Mini Square Single Flap, que combinados superan los 10.000 euros.

El segundo bolso tiene un tamaño mucho menor y está realizado en piel de cordero. Su color amarillo coincide con la campera que llevaba Yamal, por lo que ambos elementos quedan relacionados dentro del conjunto. La pieza más chica está ubicada sobre el Chanel rosa y sus cadenas se mezclan con las del bolso principal. De esta manera, los dos accesorios forman parte del mismo look sin dejar de ser modelos independientes.

Así, el conjunto elegido por Lamine Yamal combina un diseño clásico de Chanel con dos colores fuertes y una segunda pieza de menor tamaño. El 2.55 rosa concentra la mayor parte del protagonismo, mientras que el bolso amarillo suma un detalle que acompaña el resto de la ropa. Entre ambos, el valor supera los 14.000 euros, en una elección que mezcla un modelo histórico de la firma con una combinación mucho más actual.

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