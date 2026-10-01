1 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Qué momento del día es mejor para recargar el celular y no dañar la batería

El factor más importante es evitar durante períodos prolongados los extremos de carga y, especialmente, las temperaturas elevadas. Por eso, conviene adoptar determinados hábitos que reduzcan el desgaste de la batería que se dan mejor en determinados momentos de una jornada que en otros.

Por
Consejos para proteger la bateria del celular durante la carga.

Consejos para proteger la bateria del celular durante la carga.

Las baterías de ion-litio, utilizadas en la mayoría de los teléfonos actuales, sufren un desgaste progresivo cada vez que son sometidas a ciclos de carga y descarga. Mantenerlas durante mucho tiempo completamente cargadas, al 100%, puede acelerar ese proceso, especialmente si el equipo permanece caliente.

bill gates se sumo a las alertas por el descontrol de la inteligencia artificial: completamente irresponsables
Te puede interesar:

Bill Gates se sumó a las alertas por el descontrol de la Inteligencia Artificial: "Completamente irresponsables"

Por este motivo, cuando sea posible, resulta conveniente mantener la carga en un rango intermedio y conectar el teléfono antes de que llegue a niveles muy bajos. Eso significa que la carga nocturna -que suele ser el momento más elegido por los usuarios- no es lo ideal a los efectos de estirar la vida útil de la batería, ya que permanece conectada a la fuente eléctrica por periodos de entre 6 y 8 horas, que son mucho más extensos que los necesarios.

Un modelo de la empresa surcoreana emula funciones del sistema iOS.

Un modelo de la empresa surcoreana emula funciones del sistema iOS.

En términos prácticos, cargar el celular durante el día no presenta una diferencia significativa respecto de hacerlo por la noche. Sin embargo, si se deja conectado durante muchas horas mientras duerme, el dispositivo puede permanecer durante un período prolongado cerca del 100%. Los sistemas de carga actuales cuentan con mecanismos para reducir o detener temporalmente la carga cuando la batería alcanza su capacidad máxima, pero eso no elimina por completo el efecto del calor ni el desgaste asociado a permanecer completamente cargada.

Consejos para proteger la batería de tu teléfono celular

Una de las principales recomendaciones es activar las funciones de carga optimizada o carga adaptativa que ofrecen muchos teléfonos. Estas herramientas pueden retrasar la carga hasta el 100% y completarla poco antes del momento habitual en que el usuario desconecta el dispositivo.

La temperatura también es determinante. Conviene evitar cargar el celular bajo el sol, dentro de un automóvil caliente o mientras se ejecutan aplicaciones muy exigentes que eleven considerablemente la temperatura. Si el equipo se calienta demasiado durante la carga, lo recomendable es quitarle la funda si esta dificulta la disipación y colocarlo en un ambiente fresco, sin recurrir a métodos extremos como introducirlo en una heladera.

También es importante utilizar cargadores y cables de buena calidad y compatibles con las especificaciones del fabricante. Una carga rápida no necesariamente daña la batería, pero puede generar más calor, por lo que su utilización resulta más conveniente cuando realmente se necesita recuperar energía rápidamente.

En definitiva, no existe una hora universalmente ideal para cargar el celular. Mantener la batería alejada de temperaturas elevadas, evitar descargas frecuentes hasta niveles críticos y aprovechar las funciones de carga inteligente son medidas más relevantes para prolongar su vida útil.

Noticias relacionadas

El iPhone 18 Pro de Apple trepó al primer puesto con 172 puntos.

Los celulares con las mejores cámaras en 2026: el modelo que se acaba de asegurar el primer lugar

28 de 30 apps de vehículos compartieron información con empresas externas, según un estudio.

Aseguran que la mayoría las aplicaciones de autos comparten datos privados con Google, Meta y otras empresas

Konami celebra cuatro décadas de la legendaria franquicia.

Konami regala el clásico Castlevania en celulares por su 40° aniversario

La compoañìa dirigida por Sam Altman presentó ChatGPT Mapas.

ChatGPT desafía a Google Maps: incorporó mapas interactivos para buscar lugares y planificar viajes

Apple desarrolla un sistema para prevenir la exposición ante arrebatos de iPhones.

Adiós a la exposición de datos sensibles: la función antirrobo que se sumará a iPhone

Tesla llega a Argentina con su primera tienda oficial en CABA. 

"¡Argentina, allá vamos!": Tesla desembarca en el país, pero todavía no anunció aperturas

Rating Cero

Tiago PZK y Luck Ra tuvieron una relación de amistad antes de la ruptura entre el cordobés y la Joaqui.

El polémico like de Tiago PZK que los fans interpretaron como una indirecta para Luck Ra

Jimena Barón y un anuncio especial.

Jimena Barón anunció que se agranda la familia: el tierno video del nuevo integrante

El abogado defensor de Maxu Ghione reveló cómo está el actor.
play

El abogado de Maxi Ghione reveló cómo está el actor en la cárcel tras ser arrestado: "Está devastado"

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos.

El testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Estuve sometida..."

Emiliano Tarragona, el taxi boy que denunció penalmente al actor, cuenta con una causa penal previa.
play

El historial del taxi boy que denunció a Maxi Ghione: el audio y las fotos que podrían dar un giro en la causa

Relatos salvajes, entre las películas argentinas más comentadas.

El ranking de las mejores 10 películas argentinas que despertó polémica en redes

últimas noticias

El corredor argentino vuelve a la acción en Malasia.

Colapinto, en el GP de Malasia de la Fórmula 1: a qué hora arrancan las prácticas libres y cómo verlas en vivo

Hace 2 minutos
El discurso de la vicepresidenta Victoria Villarruel coincidió con la agenda de Javier Milei en París. 

Con un discurso sobre el "Estado eficiente", Villarruel se diferenció de Milei en España

Hace 19 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, viernes 2 de octubre

Hace 28 minutos
Lionel Scaloni y Leonel Flores.

Tras su debut en la Selección, Scaloni llenó de elogios a Leonel Flores, la joya de Boca

Hace 29 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 2 de octubre

Hace 30 minutos