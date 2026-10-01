Qué momento del día es mejor para recargar el celular y no dañar la batería El factor más importante es evitar durante períodos prolongados los extremos de carga y, especialmente, las temperaturas elevadas. Por eso, conviene adoptar determinados hábitos que reduzcan el desgaste de la batería que se dan mejor en determinados momentos de una jornada que en otros. Por Agregar C5N en









Consejos para proteger la bateria del celular durante la carga.

Las baterías de ion-litio, utilizadas en la mayoría de los teléfonos actuales, sufren un desgaste progresivo cada vez que son sometidas a ciclos de carga y descarga. Mantenerlas durante mucho tiempo completamente cargadas, al 100%, puede acelerar ese proceso, especialmente si el equipo permanece caliente.

Por este motivo, cuando sea posible, resulta conveniente mantener la carga en un rango intermedio y conectar el teléfono antes de que llegue a niveles muy bajos. Eso significa que la carga nocturna -que suele ser el momento más elegido por los usuarios- no es lo ideal a los efectos de estirar la vida útil de la batería, ya que permanece conectada a la fuente eléctrica por periodos de entre 6 y 8 horas, que son mucho más extensos que los necesarios.

Un modelo de la empresa surcoreana emula funciones del sistema iOS. En términos prácticos, cargar el celular durante el día no presenta una diferencia significativa respecto de hacerlo por la noche. Sin embargo, si se deja conectado durante muchas horas mientras duerme, el dispositivo puede permanecer durante un período prolongado cerca del 100%. Los sistemas de carga actuales cuentan con mecanismos para reducir o detener temporalmente la carga cuando la batería alcanza su capacidad máxima, pero eso no elimina por completo el efecto del calor ni el desgaste asociado a permanecer completamente cargada.

Consejos para proteger la batería de tu teléfono celular Una de las principales recomendaciones es activar las funciones de carga optimizada o carga adaptativa que ofrecen muchos teléfonos. Estas herramientas pueden retrasar la carga hasta el 100% y completarla poco antes del momento habitual en que el usuario desconecta el dispositivo.

La temperatura también es determinante. Conviene evitar cargar el celular bajo el sol, dentro de un automóvil caliente o mientras se ejecutan aplicaciones muy exigentes que eleven considerablemente la temperatura. Si el equipo se calienta demasiado durante la carga, lo recomendable es quitarle la funda si esta dificulta la disipación y colocarlo en un ambiente fresco, sin recurrir a métodos extremos como introducirlo en una heladera.