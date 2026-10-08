8 de octubre de 2026 Inicio
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iPhone Duo: la fecha confirmada de la preventa y cuándo se venderá el nuevo celular plegable de Apple

La famosa compañía define fechas para su primer dispositivo con pantalla flexible, que mezcla un diseño ultradelgado con potencia de última generación.

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 Los precios arrancan en los 1.999 dólares y escalan según el almacenamiento.

 Los precios arrancan en los 1.999 dólares y escalan según el almacenamiento.

Apple ya tiene fechas confirmadas para el lanzamiento del iPhone Duo, su primer celular plegable. La preventa comenzará el viernes 16 de octubre de 2026 y la venta general arrancará el viernes 23 de octubre, con un precio de partida de 1.999 dólares para el modelo de 256 GB.

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El lanzamiento al público llega casi un mes después de que la compañía presentara oficialmente el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, en una renovación que también incluyó los AirPods 5 y los relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4.

El equipo se destaca por su diseño plegable. Abierto, se convierte en el iPhone más delgado hasta ahora, con una pantalla interior de 7,6 pulgadas pensada para consumir contenido, jugar y hacer varias tareas a la vez. Cerrado, suma una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que ofrece el 90% de la superficie de pantalla del iPhone 18 Pro, en un formato compacto que entra en el bolsillo.

La compañía también apostó por un acabado nanotexturizado que minimiza los reflejos, un detalle que busca mejorar la experiencia de uso tanto en la pantalla interna como en la externa.

Características del iPhone Duo

Lo más llamativo de su diseño es una bisagra de precisión con más de 100 componentes, que controla la apertura y el pliegue del equipo. La estructura suma nervaduras internas que aumentan la rigidez y divisiones de antena con insertos de fibra de cerámica para reforzar el marco. Está fabricado con titanio de grado 5, cuenta con Ceramic Shield en la parte posterior y con Ceramic Shield 2 en el frente, que ofrece una resistencia a los rayones tres veces mayor que la generación anterior. Además, tiene clasificación IP68, por lo que resiste salpicaduras, agua y polvo.

En materia de seguridad y control, integra Touch ID en el botón lateral y permite desbloquearlo con un Apple Watch. Incorpora Control de la Cámara para acceder rápidamente a esa función y un nuevo modo de Siri en la app Cámara, que permite al asistente responder preguntas y realizar acciones a partir de lo que ve el usuario. El sistema fotográfico incluye una cámara Fusion principal de 48 MP, con teleobjetivo de calidad óptica de 2x, y una cámara Fusion ultra gran angular de 48 MP que permite tomar fotografías macro. También graba video 4K Dolby Vision a 120 fps y aplica efectos cinematográficos después de la grabación.

El rendimiento está a cargo del chip A20 Pro, acompañado de una cámara de vapor para la gestión térmica. Según Apple, ofrece un rendimiento sostenido hasta un 35% superior al del iPhone 17 Pro. El procesador cuenta con CPU de seis núcleos, GPU de siete núcleos y dos Neural Engine de 16 núcleos para ejecutar tareas de inteligencia artificial en el dispositivo.

El teléfono incorpora dos baterías que funcionan de forma integrada y alcanza hasta 31 horas de reproducción de video, 44 horas con la pantalla exterior y 24 horas de uso por carga al alternar ambas. La carga rápida recupera hasta el 50% de la batería en aproximadamente 20 minutos. Funciona únicamente con eSIM, es compatible con más de 500 operadores en el mundo e incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

Precio del iPhone Duo

El valor del iPhone Duo varía según la capacidad de almacenamiento. El modelo de 256 GB cuesta 1.999 dólares, el de 512 GB sale 2.199 dólares y el de 1 TB llega a 2.599 dólares. La versión de mayor capacidad, de 2 TB, se venderá por 3.199 dólares.

La preventa comenzará el 16 de octubre y el equipo estará disponible de manera general el 23 de octubre de 2026, según el calendario confirmado por Apple.

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