9 de septiembre de 2026 Inicio
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La función oculta del iPhone que te puede ayudar a evitar un problema de salud a futuro

Un ajuste sencillo en los dispositivos móviles de Apple puede proteger el bienestar antes de que sea tarde.

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Los dispositivos con sistema iOS tienen una función clave para cuidar la salud.

Los dispositivos con sistema iOS tienen una función clave para cuidar la salud.

Apple incluye en sus dispositivos iPhone una herramienta nativa orientada a la protección de la salud visual de sus usuarios. Esta opción actúa como un protector silencioso que interrumpe el uso del teléfono cuando detecta que la pantalla se sostiene excesivamente cerca de los ojos.

El nuevo dispositivo comenzará a comercializarse en octubre. 
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La herramienta funciona a través del sensor de la cámara frontal para calcular la distancia exacta entre el rostro y la pantalla en tiempo real. Si la separación se mantiene por debajo del límite recomendado durante un tiempo prolongado, la interfaz se bloquea para obligar al usuario a corregir su postura.

Integrada de forma nativa a partir de las versiones recientes del sistema operativo iOS, esta función busca prevenir complicaciones físicas sin interrumpir de forma agresiva la rutina diaria. Su objetivo central es promover hábitos digitales mucho más saludables de manera automática y permanente.

Para qué sirve la función de distancia visual en el iPhone

Esta tecnología fue desarrollada principalmente para mitigar el riesgo de sufrir fatiga visual y reducir las probabilidades de desarrollar miopía a largo plazo. Al obligar al usuario a mantener una separación adecuada, se reduce directamente la tensión en los músculos oculares.

El sistema utiliza la cámara frontal y el sensor de proximidad TrueDepth para monitorear constantemente la posición de la pantalla respecto a la cara. Cuando detecta que el teléfono está a menos de 30 centímetros del rostro, la herramienta se activa para intervenir.

Al superar el tiempo de exposición demasiado cercano, el dispositivo detiene las aplicaciones en ejecución y despliega un aviso a pantalla completa. La pantalla permanece bloqueada e inutilizable hasta que el usuario aleje el teléfono a una distancia totalmente segura.

El proceso de desbloqueo no requiere ingresar claves ni realizar configuraciones adicionales dentro de los menús del dispositivo. Solo basta con alejar el equipo, esperar la confirmación visual del sistema con un ícono verde y presionar el botón habilitado para continuar.

Esta función resulta indispensable para niños y adolescentes, quienes suelen sostener los dispositivos a distancias muy reducidas por periodos prolongados. De esta manera, el teléfono ayuda a moldear hábitos de uso adecuados durante etapas críticas del desarrollo visual.

Iphone, el celular estrella de Apple.

Iphone, el celular estrella de Apple.

Cómo activar la función de distancia visual en el iPhone

Para poner en funcionamiento este aviso de proximidad, es necesario contar con un modelo compatible que disponga de sensor TrueDepth y el sistema iOS actualizado. La activación se realiza directamente desde el menú principal de configuración sin recurrir a software de terceros.

El primer paso consiste en acceder a la aplicación nativa de Ajustes en la pantalla de inicio del iPhone. Una vez dentro de la interfaz principal, se debe desplazar hacia abajo hasta localizar la sección identificada como Tiempo de uso.

Dentro del panel de Tiempo de uso, hay que ubicar el bloque de opciones enfocado en la salud y seleccionar la pestaña llamada Distancia de la pantalla. Allí se detallan las características generales de la herramienta y sus beneficios preventivos para la vista.

En esta pantalla final, únicamente se debe deslizar el interruptor correspondiente para que la casilla cambie a color verde. A partir de ese momento, el monitoreo en segundo plano queda completamente operativo y listo para actuar en el uso cotidiano.

Para verificar que la función esté activa y responda correctamente, se puede sostener el teléfono a unos 15 centímetros del rostro durante unos minutos. Si el sistema está bien configurado, desplegará la advertencia automática solicitando alejar el dispositivo.

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