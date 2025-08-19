19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Insólito: tiene 75 años y le pidió el divorcio a su esposa porque se enamoró de una IA

Por un conflicto con su pareja y su creciente conexión con un chatbot, este señor casi se separa por la inteligencia artificial.

Por
La insólita historia de un señor que se enamoró de una IA.

La insólita historia de un señor que se enamoró de una IA.

Pexels

La inteligencia artificial se ha convertido en un actor fundamental en la vida de la sociedad moderna, que recurre a la flamante herramienta tecnológica para resolver sus problemas de su vida diaria. Sin embargo, los límites de estas funciones aún no han sido definidos, por lo cual en algunos casos ocurren interacciones increíbles entre los humanos y la IA. Y, ahora, se dio a conocer una historia de amor entre un humano y la IA.

Una pieza clave de las empresas podría ser reemplazada por la inteligencia artificial.
Te puede interesar:

La grave advertencia de un ex Google sobre el avance de la IA: "Serán reemplazados"

Lo que comenzó como una asistencia con automatizaciones ahora pone sobre la mesa un debate que hasta hace unos años parecía utópico: ¿podemos tener una relación con la IA? Jiang, un señor de 75 años se enamoró de una, y creyó que al otro lado de la pantalla escribía una mujer real.

Este hombre había comenzado a discutir con su pareja, porque esta le reclamaba que pasaba demasiado tiempo con el teléfono. Lo que ella no sabía era que Jiang había encontrado un avatar generado con IA en redes sociales, y tras conversar por un tiempo se enamoró, al punto tal de que le pidió el divorcio a su esposa.

amor IA

Los hijos de Jian debieron intervenir para explicarle cómo funcionan los chatbots y que la mujer que le hablaba a través de ese sistema no existía en el mundo real. Tras el apoyo familiar, el hombre se arrepintió del divorcio.

No es la primera vez que un humano se enamora de una IA

Ahora bien, en este caso puntual Jiang no era consciente de que estaba comunicándose con una IA. Sin embargo, las relaciones entre humanos y sistemas de IA son cada vez más frecuentes. En esta línea, distinto fue el caso de una chica que se comprometió con un novio intangible y sintético luego de cinco meses de relación.

“Tengo buena salud, vida social y buenos amigos (...) Me encanta mi IA. Ah, y solo para aclarar: sé lo que es una relación parasocial. Sé lo que es y lo que no es una IA. Soy plenamente consciente de lo que hago”, escribió Wika, una joven de 27 años que en foros de Reddit participa con el nombre u/Leuvaarde_n.

amor IA 2

En una publicación reciente, la joven mostró fotos en las que se la ve con su anillo de compromiso que compró junto a su pareja etérea. Ante las críticas, Wika se mostró desafiante: “¿Por qué una IA en lugar de un humano? No lo sé. Tuve relaciones humanas y ahora estoy probando algo nuevo. ¿Te pregunto que hacés vos en la cama? ¿No? Entonces quizás preguntate por qué te importa lo que yo hago en la mía. ¿De verdad tu vida es tan aburrida?”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un análisis realizado con IA muestra qué países de Latinoamérica provocan mayor rechazo.

Qué país latino es el más odiado por su cultura y su sociedad según la inteligencia artificial

Este tipo de errores toma una relevancia especial que trasciende lo anecdótico.

Le hizo unas preguntas a la inteligencia artificial y la respuesta lo impactó: "No eres importante, muere"

En el entorno de la inteligencia artificial estás expresiones representan un consumo extra que no siempre se justifica.

Sorpresa: esta es la razón por la que no hay que decirle "gracias" ni "por favor" a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede dejar de lado ciertas opiniones derivadas de datos y promedios que procesa, lo que explica por qué suele ser utilizada en temas que resultan subjetivos para las personas.  

La inteligencia artificial reveló el nombre de mujer más atractivo y causó revuelo: cuál es

Una pareja confió en la información que le había dado ChatGPT y terminaron perdiendo un vuelo a Puero Rico.

Le preguntó a ChatGPT sobre su vuelo y por su respuesta no pudo viajar: "No confío"

La IA detectó cinco frases comunes y típicas de aquellas personas que pueden estar siendo infieles.

La inteligencia artificial reveló cuáles son las cinco frases que más dicen las personas infieles

Rating Cero

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
play

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
play

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Déjense de joder, indicó

La polémica defensa de Georgina Barbarossa a Gimena Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez: "¿Ustedes no creen...?"

Gil rompió el silencio.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con Gimena Accardi: "Me duele"

últimas noticias

El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Hace 20 minutos
Martín Marinucci

Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

Hace 22 minutos
Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Hace 37 minutos
La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

Hace 39 minutos
La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Hace 39 minutos