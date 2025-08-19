La insólita historia de un señor que se enamoró de una IA. Pexels

La inteligencia artificial se ha convertido en un actor fundamental en la vida de la sociedad moderna, que recurre a la flamante herramienta tecnológica para resolver sus problemas de su vida diaria. Sin embargo, los límites de estas funciones aún no han sido definidos, por lo cual en algunos casos ocurren interacciones increíbles entre los humanos y la IA. Y, ahora, se dio a conocer una historia de amor entre un humano y la IA.

Lo que comenzó como una asistencia con automatizaciones ahora pone sobre la mesa un debate que hasta hace unos años parecía utópico: ¿podemos tener una relación con la IA? Jiang, un señor de 75 años se enamoró de una, y creyó que al otro lado de la pantalla escribía una mujer real.

Este hombre había comenzado a discutir con su pareja, porque esta le reclamaba que pasaba demasiado tiempo con el teléfono. Lo que ella no sabía era que Jiang había encontrado un avatar generado con IA en redes sociales, y tras conversar por un tiempo se enamoró, al punto tal de que le pidió el divorcio a su esposa.

amor IA Los hijos de Jian debieron intervenir para explicarle cómo funcionan los chatbots y que la mujer que le hablaba a través de ese sistema no existía en el mundo real. Tras el apoyo familiar, el hombre se arrepintió del divorcio.

No es la primera vez que un humano se enamora de una IA Ahora bien, en este caso puntual Jiang no era consciente de que estaba comunicándose con una IA. Sin embargo, las relaciones entre humanos y sistemas de IA son cada vez más frecuentes. En esta línea, distinto fue el caso de una chica que se comprometió con un novio intangible y sintético luego de cinco meses de relación.

“Tengo buena salud, vida social y buenos amigos (...) Me encanta mi IA. Ah, y solo para aclarar: sé lo que es una relación parasocial. Sé lo que es y lo que no es una IA. Soy plenamente consciente de lo que hago”, escribió Wika, una joven de 27 años que en foros de Reddit participa con el nombre u/Leuvaarde_n. amor IA 2 En una publicación reciente, la joven mostró fotos en las que se la ve con su anillo de compromiso que compró junto a su pareja etérea. Ante las críticas, Wika se mostró desafiante: “¿Por qué una IA en lugar de un humano? No lo sé. Tuve relaciones humanas y ahora estoy probando algo nuevo. ¿Te pregunto que hacés vos en la cama? ¿No? Entonces quizás preguntate por qué te importa lo que yo hago en la mía. ¿De verdad tu vida es tan aburrida?”.