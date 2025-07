Según Mimi, la pregunta que debés hacerle a ChatGPT para conseguir un resultado impactante es la siguiente: “¿Qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas?”. A partir de este interrogatorio, la herramienta de Open AI recopilará todos los chats y, mediante palabras claves, encontrará rasgos de la personalidad de uno.

Captura de pantalla 2025-07-29 102504

Qué le dijo la inteligencia artificial tras la pregunta de la joven

La usuaria quedó sorprendida tras recibir la respuesta de ChatGPT, que la definió como “una persona ambiciosa con una fuerte conexión a tu libertad personal y profesional”. El análisis de la IA dejó atónita a la tiktoker española, quien luego de leer sobre su personalidad declaró que fue "bastante heavy".

El video alcanzó una gran popularidad, con 27 mil likes y miles de visualizaciones, y dejó impresionados a muchos internautas, que decidieron probar suerte por su cuenta. Mientras tanto, otros se mostraron más escépticos y decidieron no darle esa información al chat. “A mí me dijo: eres empático y curioso, pero esa sensibilidad te hace vulnerable”; “ChatGPT me valora y apoya más que mis padres...”; “A mí me dijo que soy una persona que se preocupa por su pelo (hace poco le pregunté sobre unos shampoo)”, fueron algunas de las respuestas más destacadas dentro de los comentarios.