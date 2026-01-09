9 de enero de 2026 Inicio
Este es el truco para conectarte al Wifi de tu celular y evitar las redes públicas

La función de hotspot en teléfonos con Android e iOS resulta una herramienta práctica en espacios públicos como aeropuertos o restaurantes.

  • El hotspot permite compartir los datos móviles del celular y conectar otros dispositivos sin depender de WiFi público.
  • Ofrece mayor seguridad que las redes abiertas, al usar contraseña propia y cifrado de datos.
  • Su activación es simple en Android e iOS desde los ajustes de conectividad.
  • Conviene cuidar batería y consumo de datos, ya que el uso intensivo acelera ambos.

En contextos donde la conectividad resulta clave y no hay redes WiFi públicas confiables, transformar el celular en un punto de acceso inalámbrico, conocido como hotspot, aparece como una alternativa efectiva para mantener computadoras, tabletas u otros dispositivos conectados a internet. Esta función permite compartir el plan de datos móviles del teléfono mediante una red privada, generando conexión incluso en lugares sin infraestructura fija. Su uso resulta especialmente práctico para profesionales itinerantes o estudiantes que necesitan trabajar fuera de casa sin perder continuidad.

Si tenés Alexa en tu casa podés medir la velocidad de tu Wifi así de fácil

Más allá de la comodidad, el uso del celular como punto de acceso brinda un nivel de seguridad mayor frente a las redes abiertas de cafeterías o aeropuertos. Las conexiones públicas suelen quedar expuestas a la interceptación de datos, mientras que una red personal permite definir una contraseña propia y aplicar métodos de cifrado actuales. De este modo, la información que circula entre los dispositivos permanece protegida, resguardando correos electrónicos, claves personales y operaciones bancarias.

Para un uso eficiente de esta herramienta conviene considerar dos aspectos centrales: el consumo de batería y el gasto de datos. Activar el hotspot exige un mayor esfuerzo del sistema del teléfono, lo que acelera la descarga de la batería, por lo que resulta recomendable mantener el equipo conectado a una fuente de energía. También es clave controlar el uso de datos, ya que las computadoras suelen ejecutar descargas y actualizaciones en segundo plano que pueden consumir gran parte del plan si no se ajustan las configuraciones adecuadas.

Así podés conectarte al internet de tu celular y evitar el Wifi público

Para quienes trabajan fuera del hogar, conectarse a una red Wi-Fi abierta suele parecer una salida rápida, aunque implica riesgos de seguridad importantes. Transformar el celular en un punto de acceso inalámbrico personal se presenta como una opción más segura para mantener la computadora o la tableta conectadas. Al usar una red propia, se reduce la posibilidad de que terceros accedan a información personal, ya que la conexión queda protegida por una clave definida por el usuario y por el cifrado de los datos móviles, algo poco frecuente en redes públicas de bares o aeropuertos.

La configuración de esta función resulta simple tanto en dispositivos Android como en iOS. Basta con ingresar a los ajustes de conectividad y activar la opción de “Punto de acceso” o “Compartir Internet”. Conviene definir una contraseña robusta y, cuando el equipo lo permita, elegir la banda de 5 GHz para mejorar la velocidad de navegación, creando así una red privada que ofrece una experiencia similar a la del hogar, pero con movilidad total.

Para asegurar un uso eficiente, es clave administrar correctamente los recursos del dispositivo. Compartir internet demanda un alto consumo de energía, por lo que se recomienda mantener el teléfono conectado a un cargador o a una batería externa. También resulta aconsejable activar el “modo de datos reducidos” en la computadora, evitando que las actualizaciones automáticas consuman rápidamente el cupo del plan móvil y permitiendo sostener la conexión durante toda la jornada.

