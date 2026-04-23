Adiós a algunos modelos: los iPhone que se quedarán sin la nueva IA de Apple

La llegada de iOS 27 a iPhone marcará un nuevo paso en la evolución del sistema operativo de Apple , con foco en herramientas de inteligencia artificial que buscan mejorar la experiencia de uso en los dispositivos. Pese a eso, no todos los equipos podrán acompañar este avance tecnológico.

Qué es Palantir, la empresa del magnate que se reúne con Milei: a qué se dedica y por qué levanta sospechas

Como suele ocurrir con cada actualización importante , algunos modelos quedarán fuera debido a limitaciones de hardware. Esto implica que ciertos usuarios no podrán acceder a las novedades, entre estas una versión renovada de Siri con capacidades más avanzadas. El anuncio oficial de estas funciones se espera en el evento para desarrolladores que la compañía realizará en junio , donde también se confirmarán los dispositivos compatibles y las mejoras que llegarán al ecosistema.

Entre los equipos que dejarán de recibir soporte con la nueva versión se encuentran cuatro modelos que sí habían accedido a iOS 26. Se trata del iPhone SE (2ª generación), el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max.

Estos dispositivos, lanzados en años anteriores, no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar las nuevas funciones, especialmente aquellas vinculadas a inteligencia artificial. La decisión sigue la línea habitual de la compañía, que prioriza el rendimiento y la estabilidad en los equipos compatibles.

Apple iPhone 17 iphoneislam.com

Los iPhone que sí podrán actualizar a iOS 27

En cambio, una amplia lista de modelos más recientes sí tendrá acceso a iOS 27 y a las mejoras del sistema. Entre estos aparecen los dispositivos de las líneas más nuevas, como las series iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 y iPhone 12, además del iPhone SE (3ª generación).

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 3

Estos equipos podrán aprovechar las nuevas funciones del asistente virtual y las herramientas basadas en inteligencia artificial, que forman parte de la estrategia de Apple para competir en este segmento. Además, se espera que futuros lanzamientos también se integren a esta lista. La actualización también estará vinculada a cambios en la interacción con el sistema, impulsados por acuerdos tecnológicos que buscan potenciar el rendimiento del asistente y ampliar sus capacidades dentro del ecosistema.