¿Adiós a los médicos de guerra? Este es el dron que salvaría millones de vidas El avance tecnológico que podría cambiar la forma de atender las heridas en combate o en contextos de accidente. Por + Seguir en







La innovación tecnológica que podría suplantar a los médicos de guerra. Freepik

Un nuevo dron médico busca intervenir directamente sobre heridos en zonas de combate.





El sistema combina robótica quirúrgica con movilidad aérea para actuar sin presencia humana.





Este aparato tecnológico permitiría estabilizar pacientes en minutos cuando el acceso médico es imposible.





La tecnología todavía podría cambiar la atención en guerras y emergencias. La evolución tecnológica en escenarios de conflicto viene modificando no solo la manera en la que se desarrollan las operaciones militares, sino también la forma en que se atienden las emergencias sanitarias. En ese marco, los drones dejaron de ser herramientas de observación o transporte para convertirse en plataformas capaces de ejecutar tareas complejas, incluso aquellas vinculadas con la medicina de urgencia.

Dron de auxilio (1) Freepik Un desarrollo reciente impulsado por una empresa tecnológica india propone llevar esta transformación un paso más allá. Se trata de un dispositivo aéreo no tripulado que integra funciones de robot quirúrgico con capacidad de desplazamiento autónomo, pensado para intervenir en situaciones donde el acceso humano resulta inviable o implica un riesgo elevado.

Así es el dron que salvaría millones de vidas en guerras El sistema fue diseñado con un objetivo concreto: invertir la lógica tradicional de la atención médica en combate. En lugar de trasladar al herido hacia un centro de salud, el dron se dirige al lugar del incidente y ejecuta maniobras clave para estabilizar al paciente. Entre sus funciones se incluyen el control de hemorragias, la realización de suturas, la liberación de presión en el tórax y la extracción de fragmentos que puedan comprometer la vida.

Para cumplir con estas tareas, el dispositivo incorpora brazos robóticos en miniatura equipados con herramientas similares a las de un quirófano. A pesar de su autonomía operativa, el control permanece en manos de un profesional de la salud que puede manejar el sistema de forma remota desde un entorno seguro, lo que permite combinar precisión técnica con supervisión humana.

La novedad no reside únicamente en la capacidad quirúrgica, sino en su movilidad. Gracias a sistemas de navegación satelital, el dron puede cubrir grandes distancias en pocos minutos y llegar en línea directa a zonas donde un vehículo terrestre demoraría demasiado. Además, el proyecto contempla su articulación con unidades médicas móviles que funcionen como centros de atención avanzados.