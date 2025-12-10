10 de diciembre de 2025 Inicio
Si tenés Alexa en tu casa podés medir la velocidad de tu Wifi así de fácil

Los dispositivos Echo Dot y Echo Show actúan como sensores capaces de identificar zonas sin cobertura dentro de la red de internet.

Por
  • Los dispositivos Echo de Amazon ahora permiten medir la velocidad del WiFi con un comando de voz, sin apps externas, aprovechando su conexión permanente a la red.
  • Al estar distribuidos por distintas habitaciones, ofrecen mediciones más precisas del rendimiento real del WiFi en cada punto del hogar.
  • Esta función ayuda a detectar variaciones de señal y “puntos muertos”, facilitando decisiones como mover el router o sumar equipos para mejorar la cobertura.
  • Con órdenes como “Alexa, haz una prueba de velocidad de internet”, el altavoz evalúa descarga y carga, brindando un diagnóstico rápido y claro sobre la calidad de la conexión.

Los dispositivos inteligentes de Amazon, como el Echo Dot y el Echo Show, ampliaron sus funciones más allá de las tareas habituales de un asistente personal. Alexa permite ahora medir la velocidad de la conexión WiFi mediante una herramienta integrada, sin depender de aplicaciones adicionales. Esta característica resulta especialmente útil para quienes buscan mantener un rendimiento estable en toda la vivienda y comprobar si la red funciona de acuerdo con su capacidad contratada.

La utilidad de esta función se apoya en la forma en que operan los altavoces inteligentes. Debido a que permanecen conectados de manera permanente a la red doméstica para sincronizarse y ejecutar comandos, funcionan como sensores capaces de evaluar el rendimiento real del WiFi. Su distribución en distintas habitaciones permite obtener mediciones desde múltiples puntos de la casa, ofreciendo resultados más representativos que los que suelen realizarse cerca del router.

alexaaa

Al brindar información precisa desde cada ubicación, los dispositivos Echo permiten detectar las variaciones de señal entre ambientes y localizar con facilidad los llamados "puntos muertos". Con estos datos, el usuario puede identificar zonas donde la conexión pierde fuerza o directamente se corta. Esta herramienta ofrece una manera clara y práctica de diagnosticar problemas de cobertura y tomar decisiones, ya sea reubicar el router, ajustar la configuración o sumar equipos que mejoren la distribución del WiFi.

Cómo es el truco para medir la velocidad de tu internet con Alexa

El “truco” para medir la velocidad de la conexión a internet mediante un dispositivo Alexa consiste en una función integrada muy fácil de activar con un comando de voz. Como los altavoces inteligentes de Amazon, incluyendo Echo Dot y Echo Show, dependen directamente de la red doméstica para operar, cuentan con la capacidad natural de evaluar su rendimiento. No requiere descargas ni configuraciones adicionales, ya que todo el proceso ocurre dentro del sistema interno de Alexa.

El procedimiento comienza simplemente al dar la orden correspondiente al dispositivo Echo. El comando que se debe usar para iniciar la medición es: “Alexa, haz una prueba de velocidad de internet” o “Alexa, ¿cuál es mi velocidad de internet?”. Una vez activada la función, Alexa inicia el protocolo estándar, enviando y recibiendo datos con el fin de evaluar la velocidad de descarga y la de carga.

Alexa-velocidad-internet

Resulta útil comprender por qué esta prueba ofrece ventajas frente a otras alternativas. Cuando se ejecuta una medición desde una computadora o un teléfono, el resultado corresponde únicamente al rendimiento de ese dispositivo en particular. En cambio, al utilizar un altavoz Echo, la prueba refleja la velocidad real que llega al punto exacto donde está ubicado. Este detalle permite detectar zonas donde la señal pierde fuerza, algo que no siempre se identifica con herramientas tradicionales.

Después de recibir el comando, Alexa se conecta con un servidor especializado para realizar la prueba, de manera similar a los sitios web dedicados a medir la velocidad. El proceso dura solo unos segundos y, una vez completado, Alexa comunica los resultados en voz alta. Los valores que informa corresponden a la velocidad de descarga, fundamental para reproducir contenido, y la de carga, clave para videollamadas y transferencia de archivos.

wifi

Cuando la prueba muestra una velocidad notablemente menor a la contratada, se convierte en una señal clara de problemas de cobertura en ese sector del hogar. Las causas pueden relacionarse con la distancia respecto del router, interferencias de otros aparatos o paredes que bloquean la señal. Con esta información, es posible identificar dónde se requieren ajustes, como incorporar repetidores o modificar la ubicación del router.

En síntesis, este método convierte al altavoz inteligente en un evaluador práctico del rendimiento de la red dentro de cada ambiente. Con solo usar un comando de voz, se obtiene un diagnóstico preciso y rápido sobre el estado de la conexión en un punto específico de la casa, lo que facilita tomar medidas concretas para lograr una experiencia de navegación estable y eficiente en todo el hogar.

